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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU

'nda /'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

yapılan açıklamada, harekat bölgesinde /'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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