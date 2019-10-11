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Başkan Erdoğan ve Stoltenberg'ten önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberi...Başkan 'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü etti. Kritik görüşme 1 saat sürdü.

Başkan 'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 14.20'de başladı. Kritik görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti |Video CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG'İ KABUL ETTİ |VİDEO



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

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