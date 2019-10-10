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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Fuat Oktay, şunları kaydetti:"Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken, temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olmasının en büyük beklentileri olduğunu da vurguladı.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın paylaşımları;

Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu! DÜNYA BASININDA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' GENİŞ YER BULDU!
Sigmar Gabriel'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması SİGMAR GABRİEL'DEN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI
Son dakika: MSB duyurdu: İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son durum SON DAKİKA: MSB DUYURDU: İŞTE BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SON DURUM
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NI YÖNETEN KOMUTANLARA MESAJ
Sudanlı yetimlerden 'Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek! SUDANLI YETİMLERDEN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DUALARLA DESTEK!
Barış Pınarı Harekatı neden önemli? BARIŞ PINARI HAREKATI NEDEN ÖNEMLİ?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propaganda yapan 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA İLGİLİ KARA PROPAGANDA YAPAN 78 ŞAHISLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
''Barış Pınarı Harekatı'' manipülasyonu yapanlara AK Parti'den tokat gibi yanıt! ''BARIŞ PINARI HAREKATI'' MANİPÜLASYONU YAPANLARA AK PARTİ'DEN TOKAT GİBİ YANIT!
Barış Pınarı Harekatında kara operasyonu başladı BARIŞ PINARI HAREKATINDA KARA OPERASYONU BAŞLADI

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