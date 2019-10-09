Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları;
"Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona (Barış Pınarı Harekatı) karşı çıkmasın."
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz. İnsani konularda herkesten daha hassasız"
"Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."
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