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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

'yla ilgili açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu: "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu başarıyla tamamlayacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları;

"Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona () karşı çıkmasın."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz. İnsani konularda herkesten daha hassasız"

"Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."

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