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Barış Pınarı Harekatında kara operasyonu başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATINDA KARA OPERASYONU BAŞLADI

Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar 20.42 itibariyle Resulayn ve ’a kara harekatına başladı. Türk askeri 4 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre 20.42 itibariyle Resuayn ve 'a kara harekatı başladı. Türk askeri 4 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan kara harekatının başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabında şu ifadeler yer aldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekâtına başladı."


MÜNBİÇ'E OPERASYON

Bölgeden gelen bilgilere göre Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e kara harekatına başladı. Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristler arasında çatuışma yaşanıyor.

Fırat'ın doğusundan ilk görüntüler


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55 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Operasyonla ilgili ilk bilanço da açıklandı. Saat 16.00'dan bu yana 55 terör hedefi yerle bir edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatında terör hedefleri böyle vuruldu SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATINDA TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

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Aydins27 Aydins27

Allah c.c. kendisine iman etmiş ve yalnızca kendisinin huzurunda baş eğen, İslamın Sancaktarı Kahraman Ordumuzu her türlü kötülüklerden korusun ve her daim Muzaffer eylesin İnşallah!

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evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 01:05
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