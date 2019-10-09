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''Barış Pınarı Harekatı'' manipülasyonu yapanlara AK Parti'den tokat gibi yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
''BARIŞ PINARI HAREKATI'' MANİPÜLASYONU YAPANLARA AK PARTİ'DEN TOKAT GİBİ YANIT!

'nın başlamasıyla üzerinden terör örgütü yanlıları harekete geçmiş ve manipülasyon yapmaya başlamıştı. Terör örgütü yanlılarının kirli propagandası ile ilgili konuşan Sözcüsü Ömer Çelik, "/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak tarafından yapılıyor. , sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ettiğini ve "Türkiye'nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğu" iddiasında bulunduğunu belirtti.

Söz konusu mahallenin Türkiye'nin harekat ve operasyon bölgesinin dışında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tipik bir taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye'nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. , sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir."

Kim ne derse desin operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusunun Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden Türkiye sayesinde kurtulacağını belirtti.

Türkiye'nin tüm dini grupların güvenliğini sağlayacağının altını çizen Çelik, "Suriye'de YPG/PYD'nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK'nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları, tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır." ifadelerini kullandı.

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