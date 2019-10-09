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Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propaganda yapan 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi: Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Türkiye aleyhinde kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 kişi ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü yanlılarından Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu TERÖR ÖRGÜTÜ YANLILARINDAN "BARIŞ PINARI HAREKATI" MANİPÜLASYONU

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memo-se memo-se

Devletimize, Askerimize en ufak bir zarar veren, cezalandırılmalıdır, şu anda askerimiz sahaya indi ve onların moreli bozacak işleri yapanları tespit edilip tutuklanmalıdırlar. cezasıda ağır olmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.10.2019 01:12
g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Bunun bir cezasi olmali. yalan haber yapip yayanlar teshir edilip hapse atilmali.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 10.10.2019 00:25
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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