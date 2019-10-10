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10.10.2019
Son dakika: MSB duyurdu: İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son durum
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" denildi. Terör unsurlarının bombalandığı anların videosu da paylaşıldı.
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