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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi
Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmetçik'e operasyon emrinin vermesinin ardından topçu birlikleri ve savaş uçakları bombardımana başladı. Akşam saatlerinde ise zırhlı araçlar ve komandolar giriş yaptı. Peki Fırat'ın doğusuna harekat neden önemli? Terör örgütü YPG ve arkasındaki güçlerin bölgedeki oyunu neydi? Detaylar haberimizde…
Giriş Tarihi: 09.10.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 23:40
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