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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi

Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmetçik'e operasyon emrinin vermesinin ardından topçu birlikleri ve savaş uçakları bombardımana başladı. Akşam saatlerinde ise zırhlı araçlar ve komandolar giriş yaptı. Peki Fırat'ın doğusuna harekat neden önemli? Terör örgütü YPG ve arkasındaki güçlerin bölgedeki oyunu neydi? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 09.10.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 23:40
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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi

Terör örgütü PKK, kadın, çocuk, yaşlı, asker, polis, sivil ayırt etmeksizin 40.000 Türk vatandaşını öldürmüştür. Bu terör örgütü sadece Türkiye için değil, uzun vadede bölgesel istikrar için de varoluşsal bir tehdittir.

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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi

PKK; ABD, Kanada, AB üye ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin terör listesinde olan bir yanıyla Marksist-Leninist, bir yanıyla etnik ayrımcılık temelli ideolojiye sahip eylemlerinde sivil-kadın-çocuk gözetmeyerek silah ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan bir terör örgütüdür.

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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi

PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye'de kullandığı isimler olduğu ve birbirinden farkı olmadığı artık hemen herkes tarafından kabul edilmiş, ABD'li yetkililerin söylemlerinde ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların metinlerinde defalarca onaylanmış bir gerçektir.

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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi

Sadece şunu göz önüne alın: PKK, El Kaide ve DEAŞ'ın öldürdüğü Batılılardan daha fazla Türk vatandaşını öldürmüştür.

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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi

Bu örgüt, Türkiye'nin El Kaide'sidir. Ve şimdi Türkiye'nin sınırında bir terörist devlet kurmakla tehdit etmektedir.