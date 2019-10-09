Son dakika: Barış Pınarı Harekatı neden önemli? İşte Türkiye'de YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesi

PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye'de kullandığı isimler olduğu ve birbirinden farkı olmadığı artık hemen herkes tarafından kabul edilmiş, ABD'li yetkililerin söylemlerinde ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların metinlerinde defalarca onaylanmış bir gerçektir.