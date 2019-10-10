10 Ekim 2019, Perşembe
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Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fetih Suresi okunacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
HAREKATA DESTEK İÇİN FETİH SURESİ OKUNACAK

'daki 'nde, İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla, sabah namazı öncesinde 'na destek için Fetih Suresi okunacak, dualar edilecek.

'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı hava ve karadan atışlarla devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek sürüyor.

'daki 'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunacak.

Operasyonun başarıyla atlatılması için yapılacak dualara İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

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