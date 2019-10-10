Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fetih Suresi okunacak
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla, sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fetih Suresi okunacak, dualar edilecek.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hava ve karadan atışlarla devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek sürüyor.
Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunacak.
Operasyonun başarıyla atlatılması için yapılacak dualara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.
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