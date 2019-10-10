Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!
Barış Pınarı Harekatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla başladı. Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları 30 kilometre derinlikteki PKK'nın hedeflerini imha etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise, terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığı ifadelerine yer verildi. Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen başarılı operasyon, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte dünya basınında yer alan 'Barış Pınarı Harekatı' haberleri...
Giriş Tarihi: 10.10.2019 01:26Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 01:35