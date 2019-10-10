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Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!

Barış Pınarı Harekatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla başladı. Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları 30 kilometre derinlikteki PKK'nın hedeflerini imha etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise, terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığı ifadelerine yer verildi. Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen başarılı operasyon, dünya basınında da geniş yer buldu. İşte dünya basınında yer alan 'Barış Pınarı Harekatı' haberleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 01:26 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 01:35
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Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı son dakika haberi olarak duyuran dış basın, harekat ile ilgili gelişmeleri canlı olarak verdi.

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Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!

BBC: Türkiye hava saldırısı ile Kuzey Suriye'ye harekat başlattı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Türkiye hava saldırı ile Kuzey Suriye'ye harekât başlattı' başlığı ile verdiği haberinde, Türk askeri uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri bombaladığını aktardı. BBC, harekâtın ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusunu Suriye'nin kuzeyinden çekmesinden birkaç gün sonra başladığına dikkat çekti.

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Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!

Guardian: Türkiye Kuzey Suriye'ye askeri operasyon başlattı

Guardian gazetesi, 'Türkiye Kuzey Suriye'ye askeri operasyon başlattı' başlığını kullandığı haberinde, Türkiye'nin operasyonunun ABD Başkanı Trump'ın Amerikan ordusunu bölgeden çekeceğini açıklamasından sonra başladığını, Türkiye'nin Suriye ile sınırında terör grupları ve DEAŞ'a karşı 32 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturmak istediğini aktardı.

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Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!

SKY News: Türkiye Kuzey Suriye'ye operasyon başlattı

İngiliz SKY News haber kanalı da son dakika olarak duyurduğu Barış Pınarı Harekâtı için ABD Başkanı Trump'ın 'kötü bir fikir' yorumunu aktardı. Sky News, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ortak bir bildiri ile harekâtı kınamaya hazırlandıklarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de perşembe günü acil olarak toplanacağını ekledi.

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Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!

Financial Times: Türkiye Suriye'ye operasyon başlattı

Financial Times gazetesi de harekât haberini, 'Türkiye Suriye'ye operasyon başlattı' başlığı ile verdi. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin başlattığı operasyona Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra yeşil ışık yakar gibi göründüğünü yazan gazete Washington'ın Türkiye'nin terörist örgüt olarak gördüğü YPG'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı savaşması için eğittiği ve silahlandırdığını da ekledi.