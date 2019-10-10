Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!

SKY News: Türkiye Kuzey Suriye'ye operasyon başlattı

İngiliz SKY News haber kanalı da son dakika olarak duyurduğu Barış Pınarı Harekâtı için ABD Başkanı Trump'ın 'kötü bir fikir' yorumunu aktardı. Sky News, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ortak bir bildiri ile harekâtı kınamaya hazırlandıklarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de perşembe günü acil olarak toplanacağını ekledi.