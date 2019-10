Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Yüzde 50 yeni sistemin omurgası, bu iş bitmiştir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Terör örgütü üzerinden ülkemizi ve milletimizi esir almaya kalkanların oyunları boşa çıkıyor: Ekonomi üzerinden yazılan senaryoları birer birer bozuyoruz.

MHP İLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Son dönemde yaşanan gelişmeler bize Türkiye ortak paydasında buluşan herkesle birlikte yol yürümemiz gerektiğini gösteriyoruz. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile 15 Temmuz gecesinden itibaren çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde MHP ile çok daha yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini şahsım katında partim adına iletmek istiyorum.

EN DOĞRU ADIMLARI ATMAKTA KARARLIYIZ

AK Parti 7. Olağan Kongre sürecini başlatıyoruz. Kongre hazırlıklarının her aşamasını uygun şekilde yürütmeliyiz. 24 Haziran ve 31 Mart seçim sonuçlarını göz önünde buldurarak, partimiz ve ülkemiz için en doğru adımları atmakta kararlıyız. Amacımız, daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmaktır. Milletimizin geleceğe ilişkin beklentilerinin tek adresi yine biz olacağız.



TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİNE MUTLAKA ULAŞTIRACAĞIZ

Yeni ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak icraatlar ortaya koyacağız. Her vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaştıracağız. Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız önümüzdeki dönemde AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır.

Kimse bize oy vermek mecburiyetinde değil. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. AK Parti'yi temsil etmek demek milletimize hizmetkar olmak demektir. Her bir arkadaşımız kendisine verilen vazifeyi layıkıyla yerine getirmekte görevlidir.

TÜM MİLLETİME DUYURUYORUM

Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun yerine getirmeyip şahsıma havale etme kolaycılığına da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. Beyefendi böyle istedi, efendi böyle talimat verdi diye. Bizim haberimiz yok.Tüm milletime duyuruyorum; bunların hepsi maalesef fırsatçılıktır. Bu fırsatlara izin vermeyeceğiz. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacak, sorumlulukları üstleneceğiz. AK Parti şu an 10 milyon 500 bine varan bir üye sayısına sahiptir. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmalıyız. Hep birlikte işimizi en iyi şekilde yapacağız. AK Parti milletin partisi olduğunu bir kez daha ispat edecektir.







FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Medeniyetimizin kökleri insanlığın, coğrafyamızın tüm birikimini kucaklayacak kadar derinlere iner, bu parti medeniyetimizin taşıyıcısıdır. Yükümüz ne kadar ağır olursa olsun, seferin de tahammülün de içimizde olduğunu unutmayan bir bilinçle davaya daha sıkı sıkıya sarılmakta kararlıyız. Pusulası olmayan gemi, rotası olmayan uçak nasıl kaybolup giderse medeniyet davası olmayan toplum da aynı akıbete mahkumdur. Kimliksiz, köksüz, rüzgarda sürüklenen bir millet haline gelmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz. Ne kadar güçlü eserse essin, kendimiz bu yıkıcı rüzgarın akışına bırakmayacağız. Hiçbir engelin bizi durduramayacağına inanıyoruz. Aşılamaz sanılan korku deryalarını geride bıraktık. Fitne odakları bizi yıldırmasın. Bizim medeniyetimiz bu ülkenin her vatandaşını kucaklayacak zenginliğe sahip. Milletimizin her bir ferdini hiçbir hesap gütmeksizin yanımızda yer almaya davet ediyorum.



BU DAVA BAKİDİR

Hayatımızın hiçbir döneminde olduğu gibi bugün de davamızın zafere ulaşacağı konusunda şüphemiz yok. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Türkiye'ni başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçleriyle AK Parti'nin üzerine yükleniyor. Partimize yapılan saldırı temsil ettiğimiz davanın en büyük tehdit olarak görülmesindendir. Şahıslar gelip geçer ama bu dava bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu sürece ne dışarıdan ne de içeriden hiçbir güç bizi hedeflerimize yürümemizden alıkoyamaz. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri her alanda ülkemizi geliştirmenin, kalkındırmanın çabası içerisindeyiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda tarihi reformları hayata geçirdik.

BU İŞ BİTMİŞTİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize kazandırdık. Böylece Türkiye tarihinde ilk defa bu denli kapsamlı bir değişimi milletimizin desteği ile gerçekleştirdi. 1. yılını geride bıraktığımız sistemin çok uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum. Son günlerdeki tartışmalara da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranını yüzde 50'den yüzde 40'a düşürmek için ne bir çabamız ne düşüncemiz ne de çalışmamız söz konusu değildir. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye'de hiç kimsenin millete zulüm etmemesi için yüzde 50 oranının korunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz.

İKİNCİ YARGI PAKETİNİN HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor.