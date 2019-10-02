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Başkan Erdoğan: Kendi yolumuzu açarız!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
ERDOĞAN: KENDİ YOLUMUZU AÇARIZ!

Başkan , Yeni Yasama Yılı'nın açılışında Meclis'te konuştu. 'de oluşturulacak güvenli bölge konusunda noktayı koydu. Erdoğan, herkesi terörle arasına mesafe koymaya davet etti. "Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu çatı altında yeri yok" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, dün 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılış toplantısına katıldı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. , kendi güvenliğini bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir.

Birlikte çalışma imkânlarını sonuna kadar zorlarız. Ama bu mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya da başladık.

RIZA GÖSTERMEYİZ

Birileri, terör ve sığınmacı yükünü ülkemizin omuzlarına yükleyerek adeta bize diz çöktürmeye çalışıyor. Biz bu dayatmaya rıza göstermeyiz. Gerekirse ser veririz ama istiklalimizden taviz vermeyiz.



KENDİ YOLUMUZU AÇARIZ

Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle birlikte çözmek için her yolu denedik, sabırlı davrandık. Maalesef, özellikle Fırat'ın doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık. Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız, ama bu mümkün değilse de kendi yolumuzu açarız, şu anda açmaya da başladık.

TEK HANEYE İNECEK

Faizler, ticari kredilerde 10, konut kredilerinde 15, ihtiyaç kredilerinde 13 puan gerilemiştir. Önümüzdeki günlerde enflasyonun yeniden tek haneli rakama ineceğine inanıyorum.



KABİNEDE REVİZYON YOK

Başkan Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı için düzenlenen resepsiyona katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmalarının hatırlatılması üzerine "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz" dedi. Kabine revizyonuyla ilgili soruya, "Şu anda böyle bir şey yok" yanıtını veren Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon ile ilgili, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

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