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Son dakika: Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN: SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" dedi. açıklamalarıyla sistem değişikliğine gidileceği yönünde çıkan dedikoduları da sonlandırmış oldu.

MYK'nın ardından , Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir değişikliğin olmayacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarıyla sistem değişikliğine gidileceği yönünde çıkan dedikoduları da sonlandırmış oldu.

Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak BAŞKAN ERDOĞAN: SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

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