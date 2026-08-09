Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor”

Dünya dijital bir kuşatma altında. Denetimsiz sosyal medya platformları, özellikle çocukları ve geleceklerini tehdit ediyor. Bu nedenle dijital alanlardaki denetimsizliğin yasal bir zemine oturtulması gerekiyor. ATV Haber'in hazırladığı dosya haberde, dijital tehdit ve sosyal medya platformlarındaki denetim eksikliği mercek altına alındı.

Dünya, devasa bir dijital kuşatmayla karşı karşıya. Denetimsiz sosyal medya platformları, özellikle çocukları ve geleceğimizi tehdit etmeye devam ediyor.

Evlerimizin içine kadar giren bu büyük tehlikeye karşı dijital alanlardaki denetimsizliğin yasal bir zemine oturtulması gerekiyor. ÇOCUKLARA DİJİTAL SÖMÜRÜ KUŞATMASI ATV Haber'in hazırladığı özel dosya haberde, sosyal medya devlerinin denetim tanımayan tavrı ve çocuklar üzerindeki etkileri tüm yönleriyle mercek altına alındı.

SANAL KUŞATMAYA KARŞI FELAKETİN RAPORU Sanal kuşatmanın boyutunu ortaya koyan veriler, tehlikenin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Akademisyenler, sanatçılar ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan raporda çözüm önerileri sıralanırken aile ve evlilik üzerindeki tahribattan insanı makineleştirmeye çalışan sistemlere kadar pek çok kritik veriye yer verildi.

Dijital iletişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kullanıcıların farkında olmadan platformlarda daha uzun süre kalmaya yönlendirildiğine dikkat çekti.