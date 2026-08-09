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Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya dijital bir kuşatma altında. Denetimsiz sosyal medya platformları, özellikle çocukları ve geleceklerini tehdit ediyor. Bu nedenle dijital alanlardaki denetimsizliğin yasal bir zemine oturtulması gerekiyor. ATV Haber'in hazırladığı dosya haberde, dijital tehdit ve sosyal medya platformlarındaki denetim eksikliği mercek altına alındı.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 1

Dünya, devasa bir dijital kuşatmayla karşı karşıya. Denetimsiz sosyal medya platformları, özellikle çocukları ve geleceğimizi tehdit etmeye devam ediyor.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 2

Evlerimizin içine kadar giren bu büyük tehlikeye karşı dijital alanlardaki denetimsizliğin yasal bir zemine oturtulması gerekiyor.

ÇOCUKLARA DİJİTAL SÖMÜRÜ KUŞATMASI

ATV Haber'in hazırladığı özel dosya haberde, sosyal medya devlerinin denetim tanımayan tavrı ve çocuklar üzerindeki etkileri tüm yönleriyle mercek altına alındı.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 3

SANAL KUŞATMAYA KARŞI FELAKETİN RAPORU

Sanal kuşatmanın boyutunu ortaya koyan veriler, tehlikenin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Akademisyenler, sanatçılar ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan raporda çözüm önerileri sıralanırken aile ve evlilik üzerindeki tahribattan insanı makineleştirmeye çalışan sistemlere kadar pek çok kritik veriye yer verildi.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 4

Dijital iletişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kullanıcıların farkında olmadan platformlarda daha uzun süre kalmaya yönlendirildiğine dikkat çekti.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 5

Klinik psikolog Rukiye Karaköse ise dijital sömürünün çocukların duygularının ve dikkatlerinin sistematik biçimde kullanılmasına dönüştüğünü belirterek bunun dikkat dağınıklığı, uykusuzluk ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabildiğini ifade etti.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 6

ALGORİTMALARIN HEDEFİNDE ÇOCUKLAR VAR

Meta gibi büyük platformlarda algoritmaların kullanıcıların zayıf noktalarını hedef alacak şekilde oluşturulduğu belirtilirken, bu sistemlerin beyindeki dopamin döngüsünü tetiklediği vurgulandı.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 7

Dosya haberde, dijital sömürünün tescillendiği emsal bir ceza kapsamında Meta'ya yönelik yaptırımın nedenleri arasında algoritmaların çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisinin de bulunduğuna dikkat çekildi.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 8

Çocuklara özellikle belirli saatlerde gönderilen bildirimlerin teknoloji bağımlılığını artırabildiği ifade edildi. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, söz konusu kararın sosyal medya şirketlerinin yalnızca paylaşılan içeriklerden değil, kullanıcıları platformda tutmak için kullandıkları sistemlerden de sorumlu tutulabileceğini ortaya koyması açısından kritik olduğunu belirtti.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 9

AİLELERE KRİTİK UYARI: TABİAT BOŞLUK KABUL ETMEZ

Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğe karşı en büyük görevlerden biri de ailelere düşüyor. Klinik psikolog Rukiye Karaköse, anne ve babaların sosyal medyada fazla zaman geçirmesi ve çocuklara sağlıklı haz kaynakları sunamaması durumunda çocukların oluşan boşluğu dijital mecralarla doldurabileceğine dikkat çekti.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 10

Dosya haberde aktarılan bilgilere göre, Meta, aldığı bu cezanın ardından 18 yaş altı kullanıcılara yönelik bildirim kısıtlamasına tabi tutuldu. Dev şirket, okul döneminde hafta içi 08.00-15.00 ve gece 22.00-07.00 saatleri arasında bildirim gönderemeyecek.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 11

DURMA NOKTASI OLMAYAN BİR DÜNYA

Platformların kullanıcıları içeride tutmak için kullandığı teknikler de dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sonsuz kaydırma özelliğiyle kullanıcıya durma noktası bırakılmadığını, otomatik oynatma sayesinde bir içerik biter bitmez diğerinin başladığını belirtti.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 12

Haberde, aşırı ekran süresinin beynin kimyasını ve dopamin döngüsünü etkilediğine dikkat çekilirken, çözümün yasaklamaktan ziyade doğru yönlendirmeden geçtiği vurgulandı.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 13

Klinik psikolog Rukiye Karaköse ise ebeveynlere, dijital ortamların barındırdığı riskler konusunda çocuklarla açık, dürüst ve samimi iletişim kurulması, evde dijital sınırların net biçimde belirlenmesi ve birlikte ekransız zaman geçirilmesi çağrısında bulundu.

Çocuklara dijital sömürü kuşatması! Uzmanlardan yasal önlem çağrısı: “Algoritmalar ruh sağlığını bozuyor” 14
Kimine ceza, kimine sefa! KİMİNE CEZA, KİMİNE SEFA!
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