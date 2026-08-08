DHA muhabirleri Berkay Güneş ve Fırat Alkız'ın haberine göre renkli tabela ve afişlerin yapının mimari dokusuyla uyumlu olmadığı yönündeki eleştiriler sanal medyada da tartışmaya dönüştü.

İstanbul'un simge yapılarından Çiçek Pasajı, bu kez tarihi ve kültürel kimliğiyle değil, girişindeki renkli reklam panolarıyla gündeme geldi. Pasajın girişinde faaliyet gösteren dondurmacı ve büfenin kullandığı afişler, tarihi cephenin görünümünü kapattığı gerekçesiyle tepki çekti.

Çiçek Pasajı, Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ercüment Ekrem Talu, Eşref Şefik, Edip Cansever, Tarık Buğra ve Sait Faik gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin sık sık uğradığı mekânlardan biri olarak biliniyor. TARİHİ DOKUYLA UYUMLU PANOLAR İSTENDİ

Daşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi yapılarımızın korunması için ben kişisel olarak bu tür uygulamalara karşıyım. Reklamlardaki renkler, oradaki doğal güzellikleri, tarihi mimari estetik yapıları kapatıyor. Tabii bu renkler de yapıyı bozuyor. Bu olmamalı, karşıyım."

Serdilan Berta ise reklamların İstiklal Caddesi'nin tarihi kimliğiyle örtüşmediğini belirterek şunları söyledi:

"Çiçek Pasajı'nın dış mimarisindeki reklamların İstiklal hikâyelerine uygun olmadığını düşünüyorum. Bunun gibi bir sürü oluşumlar var fakat Çiçek Pasajı'nın son hâlinin gerçekten üzücü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tarihi açıdan ve turistik açıdan da uygun olmadığını düşünüyorum ve desteklemiyorum"

Vural Bıyık da yalnızca Çiçek Pasajı'nda değil, İstiklal Caddesi'nin tamamında tarihi dokuyla uyumlu reklam panolarının kullanılması gerektiğini savundu:

"Sadece Çiçek Pasajı değil, bütün İstiklal Caddesi genelinde tarihi dokuya uyumlu reklam panoları olması gerekiyor ama buna kimse uymuyor. Çiçek Pasajı'nda da uyulmuyor. Reklam panolarının tarihi binayla daha uyumlu olmasını beklerim ve isterim"