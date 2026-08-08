Çiçek Pasajı'nın tarihi cephesindeki renkli afişler tartışma yarattı: Uzmanlardan tabelaların kaldırılması çağrısı
İstiklal Caddesi'nin yaklaşık 150 yıllık simge yapılarından Çiçek Pasajı'nın girişindeki dondurmacıya ait renkli tabela ve afişler tartışma yarattı. Tarihçi İlknur Bektaş, reklamların tarihi cepheyi kapattığını belirterek tabelaların kaldırılması ve vitrinlerin sadeleştirilmesi çağrısında bulundu.
İstanbul'un simge yapılarından Çiçek Pasajı, bu kez tarihi ve kültürel kimliğiyle değil, girişindeki renkli reklam panolarıyla gündeme geldi. Pasajın girişinde faaliyet gösteren dondurmacı ve büfenin kullandığı afişler, tarihi cephenin görünümünü kapattığı gerekçesiyle tepki çekti.
DHA muhabirleri Berkay Güneş ve Fırat Alkız'ın haberine göre renkli tabela ve afişlerin yapının mimari dokusuyla uyumlu olmadığı yönündeki eleştiriler sanal medyada da tartışmaya dönüştü.
150 YILLIK TARİHİ YAPI
İstiklal Caddesi'nin simge yapılarından Çiçek Pasajı, 1876 yılında inşa edildi. Beyoğlu'ndaki çiçekçilerin toplandığı yapı, bir süre sonra "Çiçek Pasajı" adıyla anılmaya başladı.
1950'li yılların sonunda tamamen meyhane kimliğine bürünen üç katlı taş yapı, gösterişli cephesi, süslemeleri ve hareketli mimari düzeniyle 19. yüzyıl seçmeciliğinin öne çıkan örnekleri arasında yer aldı.
Çiçek Pasajı, Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ercüment Ekrem Talu, Eşref Şefik, Edip Cansever, Tarık Buğra ve Sait Faik gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin sık sık uğradığı mekânlardan biri olarak biliniyor.
TARİHİ DOKUYLA UYUMLU PANOLAR İSTENDİ
İstiklal Caddesi'nde yürürken binayı gören Yusuf Daşdemir, tarihi yapıların reklam panolarıyla kapatılmasına karşı olduğunu söyledi.
Daşdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi yapılarımızın korunması için ben kişisel olarak bu tür uygulamalara karşıyım. Reklamlardaki renkler, oradaki doğal güzellikleri, tarihi mimari estetik yapıları kapatıyor. Tabii bu renkler de yapıyı bozuyor. Bu olmamalı, karşıyım."
Serdilan Berta ise reklamların İstiklal Caddesi'nin tarihi kimliğiyle örtüşmediğini belirterek şunları söyledi:
"Çiçek Pasajı'nın dış mimarisindeki reklamların İstiklal hikâyelerine uygun olmadığını düşünüyorum. Bunun gibi bir sürü oluşumlar var fakat Çiçek Pasajı'nın son hâlinin gerçekten üzücü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tarihi açıdan ve turistik açıdan da uygun olmadığını düşünüyorum ve desteklemiyorum"
Vural Bıyık da yalnızca Çiçek Pasajı'nda değil, İstiklal Caddesi'nin tamamında tarihi dokuyla uyumlu reklam panolarının kullanılması gerektiğini savundu:
"Sadece Çiçek Pasajı değil, bütün İstiklal Caddesi genelinde tarihi dokuya uyumlu reklam panoları olması gerekiyor ama buna kimse uymuyor. Çiçek Pasajı'nda da uyulmuyor. Reklam panolarının tarihi binayla daha uyumlu olmasını beklerim ve isterim"
"TABELALAR KALDIRILMALIDIR"
Tarihçi İlknur Bektaş, ürün fotoğraflarının tarihi yapının cephesini kuşatmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Vitrinlerin sadeleştirilmesini isteyen Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Öncelikle Çiçek Pasajı'nda ve önemli tarihi yapılarda ürün fotoğraflarının cepheyi kuşatmasına kesinlikle izin verilmez. Reklamlar binanın görünümünü kapatıyor. Tabelalar kaldırılmalıdır. Aynı zamanda vitrinlerin daha sadeleşmesi gerekir. Sütunlar kabartmalar taş oymalar cephenin bütünüyle görünür ana unsurlarını kapatmaması gerekir kural olarak. Bizim derdimiz korumak ve bütüncül olarak gelecek nesillere aktarmak. Biz şehrimizin nesiller boyunca konuşulmasını istiyoruz. İstiklal Caddesi boyunca cadde cephe vitrinler ve uygulamalar standartların çok dışında"
"ŞEHRİ YAŞATAN HİKAYELERİDİR, MAĞAZALAR DEĞİL"
İstiklal Caddesi'nin tarihi yapıları ve pasajlarıyla bilindiğini vurgulayan Bektaş, reklamların tarihi cephenin önüne geçtiğini söyledi:
"İstiklal Caddesi'nin tarihi yapısı, cepheleri, pasajları... Çiçek Pasajı hikayeleriyle bilinir bütün şehir. Şehri yaşatan hikayeleridir, mağazalar değil. Binanın estetiğine uygun bir anlayış benimsenmeli. Sıradan bir reklam yüzeyi olarak kullanamazsınız tarihi yapıları, aynı zamanda kentin ortak görüntüsü ve görünümün bir parçasıdır. Biz burada görüntü kirliliği yaşıyoruz. Yapının oranları, kemerleri, sütunları, malzemesi, bezemeleri cephesindeki mimari ritminin korunması gerekiyor. Koruma yalnızca binayı yıkılmaktan korumak değildir. Burada asıl sorun büyük bir ürün reklamıyla, resimlerle gelişigüzel sağda solda bir sürü dükkanda cephenin önüne geçmesi. Biz Çiçek Pasajı'nı bildiğimiz o güzel estetik bina yapısını yakalayamıyoruz çünkü önünden geçtiğimizde bir sürü markanın kendini teşhir etmek için binanın önüne geçen reklam algısıyla karşılaşıyoruz. Evet onlar hedefine ulaşmış oluyorlar ama kent kendinden uzaklaşmış oluyor"
"ŞEHİR HEPİMİZE AİT"
Bektaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve ilgili koruma kurulunun tarihi yapıların görünümünün korunmasına ilişkin sorumlulukları bulunduğunu belirtti.
Kurumların izin ve ruhsat süreçlerini yeniden değerlendirebileceğini söyleyen Bektaş, şunları kaydetti:
"Şimdi İstiklal Caddesi'nde büyük şehrin ve Beyoğlu Belediyesi'nin hakları ve sorumlulukları var. Anıtlar Kurulu'nun Beyoğlu Belediyesi'nin de Büyük şehrin birtakım ruhsatları izinleri ve istedikleri yerler belki vardır. Tekrar gözden geçirilebilir gözden kaçmış olabilir. Bizim kurumlara tekrar bu sorumluluklarını hatırlatmamız da gerekiyor vatandaş olarak çünkü şehir hepimize ait"
DÜNYANIN SİMGE CADDELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
İstiklal Caddesi'nin dünyanın önemli simgesel caddeleriyle benzer bir kültürel değere sahip olduğunu dile getiren Bektaş; Budapeşte, Barselona, Londra, Roma ve Paris'teki örnekleri hatırlattı.