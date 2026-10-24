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Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı operasyonda, ailenin mal varlıklarını yurt dışına kaçırmak için kullandığı 9 "kasa ve emanetçi" isim tek tek deşifre edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, 32 milyon euroluk yalı karşılığı 100 milyon euroluk havale trafiği, 1.5 milyon euroluk tekne oyunu ve 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi yer aldı.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında ailenin mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmaya aracılık eden ve aileye "kasalık ile emanetçilik" yaptığı belirlenen 9 kritik isim deşifre edildi.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 2

Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel ile 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, savcılığın sevk yazısında, 32 milyon euroluk yalı için 100 milyon euroluk havale, paraya konulan blokeyi çözmek için devredildiği ancak bedelinin ödenmediği ileri sürülen 1.5 milyon euroluk tekne ve 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi yer aldı.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 3

AİLENİN "KASA VE EMANETÇİLERİ" TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturmada; Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 4

Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamındaki araştırmalar sonucunda, aileye ait mal varlığı değerlerine kasalık ve emanetçilik yaptığı tespit edilen 9 isim sevk yazısına girdi.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 5

Bu kişilerin Zekeriya Yasemin, Cihat Salman, Cihan Durak, Caner Baş, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Bayram Özata ve Zekai Erdem olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, söz konusu isimlerin mal varlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri, haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu vurgulandı.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 6

32 MİLYON EUROLUK YALI VE 100 MİLYON EURO HAVALE

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin para aklama, dolandırıcılık ve tehdit iddialarıyla başlayan soruşturmada devasa finansal trafik gözler önüne serildi. Müştekilerin beyanlarına göre, Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalının satışı karşılığında hesaba yurt dışından 100 milyon euroluk havale çıkarıldı; ancak yabancı banka bu işleme bloke koydu.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 7

BLOKENİN KALKMASI İÇİN TEKNE OYUNU

100 milyon euroluk havale üzerindeki blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin devreye sokulduğu aktarıldı. Müştekiler, 1.5 milyon euro değerindeki teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini, ancak devir bedelinin ödenmediğini ve 100 milyon euroluk havaledeki blokenin de çözülmediğini ileri sürdü.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 8

1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ

Sevk yazısındaki en dikkat çekici maddelerden biri de 1 milyar euroluk fon iddiası oldu. Mustafa Sarıgül ve özel bir bankanın Şube Müdürü Cavidan Tanrah Artuner'in katıldığı çevrim içi toplantıda, Sarıgül'ün sahip olduğu kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurtdışına getirmeyi vaat ettiği kaydedildi.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 9

AĞIREL BELGELERİ İLETTİ SARIGÜL TEHDİTLER YAĞDIRDI

Görüşmeler neticesinde yurtdışında kurulan bir şirketler grubunun, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 10

Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini belirten Alman müştekilerin, ellerindeki delil ve ses kayıtlarını gazeteci Murat Ağırel'e verdikleri; Ağırel'in belgeleri Mustafa Sarıgül'e iletmesinin ardından ise sürekli tehdit telefonları aldıklarını savcılığa bildirdikleri aktarıldı.

Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri 11
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