Sarıgül ailesinin kara para çarkı deşifre oldu! İşte 9 'kasa' ve vurgunun şifreleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı operasyonda, ailenin mal varlıklarını yurt dışına kaçırmak için kullandığı 9 "kasa ve emanetçi" isim tek tek deşifre edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, 32 milyon euroluk yalı karşılığı 100 milyon euroluk havale trafiği, 1.5 milyon euroluk tekne oyunu ve 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında ailenin mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmaya aracılık eden ve aileye "kasalık ile emanetçilik" yaptığı belirlenen 9 kritik isim deşifre edildi.
Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel ile 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, savcılığın sevk yazısında, 32 milyon euroluk yalı için 100 milyon euroluk havale, paraya konulan blokeyi çözmek için devredildiği ancak bedelinin ödenmediği ileri sürülen 1.5 milyon euroluk tekne ve 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi yer aldı.
AİLENİN "KASA VE EMANETÇİLERİ" TEK TEK TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturmada; Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.
Savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamındaki araştırmalar sonucunda, aileye ait mal varlığı değerlerine kasalık ve emanetçilik yaptığı tespit edilen 9 isim sevk yazısına girdi.
Bu kişilerin Zekeriya Yasemin, Cihat Salman, Cihan Durak, Caner Baş, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Bayram Özata ve Zekai Erdem olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, söz konusu isimlerin mal varlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri, haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu vurgulandı.