32 MİLYON EUROLUK YALI VE 100 MİLYON EURO HAVALE



Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin para aklama, dolandırıcılık ve tehdit iddialarıyla başlayan soruşturmada devasa finansal trafik gözler önüne serildi. Müştekilerin beyanlarına göre, Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalının satışı karşılığında hesaba yurt dışından 100 milyon euroluk havale çıkarıldı; ancak yabancı banka bu işleme bloke koydu.

BLOKENİN KALKMASI İÇİN TEKNE OYUNU



100 milyon euroluk havale üzerindeki blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin devreye sokulduğu aktarıldı. Müştekiler, 1.5 milyon euro değerindeki teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini, ancak devir bedelinin ödenmediğini ve 100 milyon euroluk havaledeki blokenin de çözülmediğini ileri sürdü.

1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ



Sevk yazısındaki en dikkat çekici maddelerden biri de 1 milyar euroluk fon iddiası oldu. Mustafa Sarıgül ve özel bir bankanın Şube Müdürü Cavidan Tanrah Artuner'in katıldığı çevrim içi toplantıda, Sarıgül'ün sahip olduğu kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurtdışına getirmeyi vaat ettiği kaydedildi.

AĞIREL BELGELERİ İLETTİ SARIGÜL TEHDİTLER YAĞDIRDI



Görüşmeler neticesinde yurtdışında kurulan bir şirketler grubunun, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzaladığı belirtildi.