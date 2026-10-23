Nişanlısının kurşunlarıyla hayattan koparılmıştı! 26 yaşındaki avukat Özge Penbegül'e cübbeli veda... Cenazede yürekler dağlandı
İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuru nişanlısı Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen 26 yaşındaki avukat Özge Penbegül, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları genç avukatın tabutuna cübbe örterken babası ayakta durmakta güçlük çekti, annesi ise töreni ambulanstan takip etti.
İzmir'de nişanlısı polis memuru Aykut Erol tarafından katledilen 26 yaşındaki avukat Özge Penbegül, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hatırlanacağı üzere, Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar, ailesi ve yakınları katıldı. Özge Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.