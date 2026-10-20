Sarıgül’ün kara para dosyasında şok ses kaydı: İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz
Sarıgül ailesinin merkezinde yer aldığı milyar euroluk para trafiği, kara para aklama ve lüks yat skandalına ilişkin soruşturmada adli bilişim incelemeleri tamamlandı. Skandalın Avrupa yargısına taşındığı belgelenirken, dosyaya giren ses kayıtlarında Mustafa Sarıgül’ün Ekrem İmamoğlu için "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz." dediği ortaya çıktı.
Sarıgül ailesinin merkezinde yer aldığı milyar Euroluk para trafiği, kara para aklama ve lüks yat skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında adli bilişim ve bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Skandalın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Avrupa yargı makamlarına taşındığı belgelendi.
Dosyaya giren son ses kayıtları skandalın arka planındaki siyasi çatışmaları ve uluslararası suç duyurularını tek tek deşifre etti. Yeni Partili Mustafa Sarıgül'ün Alman iş insanları temsilcisi ile yaptığı konuşmada yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, ş....z" dediği de soruşturma dosyasına girdi.
İş insanlarının İspanya ve Almanya'da da Sarıgül'ün kara para aklama trafiği ile ilgili resmi şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan savcılık ifade işlemlerinin ardından Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 15 isim tutuklandı.