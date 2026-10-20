"İMAMOĞLU'NUN BİZE YAPTIĞI KALLEŞLİĞİ KİMSE YAPMAZ"



Adli bilişim uzmanları ve bilirkişi heyeti tarafından incelenerek çözümlenen dijital materyaller, siyaset dünyasında deprem etkisi yaratacak kayıtlara ulaştı. Soruşturma dosyasına giren ve bilirkişi raporuyla çözümlenen ses kaydında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Alman iş insanlarının temsilcisi Sinan Çampınar arasında geçen diyalog resmiyet kazandı.

İkili arasındaki görüşmede yolsuzluk davasında tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alınırken, Mustafa Sarıgül'ün, "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, sen canını sıkma" ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti. Mustafa Sarıgül'ün bu sözlerine karşılık Alman iş insanlarının temsilcisi Sinan Çampınar'ın "Hakediyor başkanım. Bir kodeks vardı yola gittiğin adam satılmaz" diyerek destek verdiği, Sarıgül'ün ise bu sözlere "Ş....z" diyerek tepki gösterdiği belgelendi. Söz konusu diyaloglar, para trafiğinin ve pazarlıkların gölgesinde yaşanan derin siyasi çatışmayı su yüzüne çıkardı.