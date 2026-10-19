İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen mal varlığı aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Aralarında Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel’in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Mal varlığını aklama soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı.

SARIGÜL SORUŞTURMASINDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Sarıgül soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin hâkimlik sorgusu tamamlandı. Aralarında Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER 1-ÖMER SARIGÜL

2-ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI

3-SADULLAH ERGÜN

4-SELİM DAŞDEMİR

5-VOLKAN ASLANBAŞ

6-ZEKAİ ERDEM

7-ZEKERİYA YASEMİN

8-AYLİN KOTİL

9-BAYRAM ÖZATA

10-CANER BAŞ

11-CAVİDAN TANRAH ARTUNER

12-CİHAN DURAK

13-CİHAT SALMAN

14-MURAT AĞIREL

15-MEHMET ALİ ASLAN

Soruşturmadaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kadir Mercan, "Savcılık tarafından başlatılan ve yürütülen mal varlığı aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verdiler ve sonrasındaysa savcılık talebi doğrultusunda Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Selim Taşdemir, Zekai Erdem, Aylin Kotil, Cihan Durak, Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu toplamda 15 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi" sözleriyle kritik adli süreci aktardı.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ VE MAHKEME SÜRECİ

Hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilerin durumu ve duruşma takvimine ilişkin detayları paylaşmayı sürdüren Mercan, "Cemil Baskan Barın ve Uğur Kurtul'sa adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Yaklaşık yarım saat sonra da Sulh Ceza Hakimliğindeki savunma işlemleri başlayacak. O işlemlerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.