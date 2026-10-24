AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini kirlettiğini belirterek, "Gerçekten çok büyük bir kirlilik var. Kirlilikten kastım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini son derece kirletmiş olması" dedi. Özdemir, İstanbul'da vatandaşların en önemli gündem maddesinin trafik ve ulaşım olduğunu, kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki beklentilerin de öne çıktığını ifade etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelerin mali tablolarından siyasi katılımlara, metro yatırımlarından sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara kadar birçok başlıkta değerlendirmelerini Sabah'tan Kenan Kıran'a anlattı.
"İSTANBUL'UN BİRİNCİ SORUNU TRAFİK"
İstanbul'daki öncelikli sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdullah Özdemir, ulaşım ve trafiğin ilk sırada yer aldığını söyledi. Özdemir, vatandaşlara yöneltilen sorularda yüzde 55'e varan oranda trafik ve ulaşım probleminin dile getirildiğini belirterek, ikinci sırada ise kentsel dönüşüm ve deprem meselesinin bulunduğunu, bu konudaki beklentilerin yüzde 20'lere yaklaştığını kaydetti.
AK Partili belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ettiğini savunan Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalara da değindi. Kendi belediye şirketlerini sıfırdan kurduklarını ve bir yıl içinde 1.500 konut üretebilen bir yapıya ulaştıklarını anlatan Özdemir, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm alanında yeterli performansı gösteremediğini öne sürdü.
"BAKANLIK OLARAK 85,2 KİLOMETRE METROYU TAMAMLADIK"
İstanbul'un ulaşım yatırımlarına ilişkin konuşan Özdemir, 2004 yılında kentteki toplam raylı sistem uzunluğunun 44 kilometre olduğunu söyledi. Özdemir, 2019'dan bu yana yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 85,2 kilometre metro hattının tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirtti.
İBB'nin bazı metro projelerinde ilerleme sağlanamadığını savunan Özdemir, Kirazlı-Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt ve Ataşehir metro projelerini örnek gösterdi. Özdemir, "Bugün İstanbul ulaşımına yönelik yeni bir köprülü kavşak, yeni bir tünel ya da yeni bir metro projesinin hayata geçirildiğini göremiyorum. Mevcut projelerin tamamlanmasında da ciddi sorunlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
"İBB'DEKİ SORUŞTURMALAR SİYASAL ZEMİNİ KİRLETTİ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını değerlendiren Özdemir, yaşananların siyasi ortamı olumsuz etkilediğini savundu.
Özdemir, "Gerçekten çok büyük bir kirlilik var. Kirlilikten kastım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini son derece kirletmiş olması" dedi.
Söz konusu gelişmelerin ilgili siyasi yapı içindeki bazı kişiler tarafından bilindiği kanaatinde olduğunu belirten Özdemir, buna rağmen sistemin içinde kalmayı tercih edenlerin bulunduğunu, yaşananlardan rahatsız olanların ise başka yollar aradığını ifade etti. Özdemir, bazı ideolojik söylemlerin vatandaşların gelişmeleri değerlendirmesini zorlaştırdığını düşündüğünü dile getirdi.
"YANLIŞ KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞISINDA DURURUZ"
Fon krizine ilişkin değerlendirmelerinde, yanlış yapan kişilerin kim olduğuna bakılmaksızın gerekli tutumun alınması gerektiğini söyleyen Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürecin nereye uzanırsa uzansın gereğinin yapılacağını ifade ettiğini belirtti.
Özdemir, fon krizinin ortaya çıkmasından bir gün sonra İstanbul'da sahaya çıktıklarını, 961 mahallede 137 milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesinin görev aldığını, teşkilatlarla birlikte 7 bin kişinin çalışmalara katıldığını söyledi.
CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında bazı isimler hakkında adım atmadığını öne süren Özdemir, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilere yönelik yaklaşımı da eleştirdi. Özdemir, bu isimlerin daha fazla konuşmasından endişe duyulduğunu düşündüğünü belirterek, söz konusu tutumu çelişkili bulduğunu ifade etti.