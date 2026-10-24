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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini kirlettiğini belirterek, "Gerçekten çok büyük bir kirlilik var. Kirlilikten kastım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini son derece kirletmiş olması" dedi. Özdemir, İstanbul'da vatandaşların en önemli gündem maddesinin trafik ve ulaşım olduğunu, kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki beklentilerin de öne çıktığını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 1

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelerin mali tablolarından siyasi katılımlara, metro yatırımlarından sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara kadar birçok başlıkta değerlendirmelerini Sabah'tan Kenan Kıran'a anlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 2

"İSTANBUL'UN BİRİNCİ SORUNU TRAFİK"

İstanbul'daki öncelikli sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdullah Özdemir, ulaşım ve trafiğin ilk sırada yer aldığını söyledi. Özdemir, vatandaşlara yöneltilen sorularda yüzde 55'e varan oranda trafik ve ulaşım probleminin dile getirildiğini belirterek, ikinci sırada ise kentsel dönüşüm ve deprem meselesinin bulunduğunu, bu konudaki beklentilerin yüzde 20'lere yaklaştığını kaydetti.

AK Partili belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ettiğini savunan Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalara da değindi. Kendi belediye şirketlerini sıfırdan kurduklarını ve bir yıl içinde 1.500 konut üretebilen bir yapıya ulaştıklarını anlatan Özdemir, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm alanında yeterli performansı gösteremediğini öne sürdü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 3

"BAKANLIK OLARAK 85,2 KİLOMETRE METROYU TAMAMLADIK"

İstanbul'un ulaşım yatırımlarına ilişkin konuşan Özdemir, 2004 yılında kentteki toplam raylı sistem uzunluğunun 44 kilometre olduğunu söyledi. Özdemir, 2019'dan bu yana yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 85,2 kilometre metro hattının tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirtti.

İBB'nin bazı metro projelerinde ilerleme sağlanamadığını savunan Özdemir, Kirazlı-Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt ve Ataşehir metro projelerini örnek gösterdi. Özdemir, "Bugün İstanbul ulaşımına yönelik yeni bir köprülü kavşak, yeni bir tünel ya da yeni bir metro projesinin hayata geçirildiğini göremiyorum. Mevcut projelerin tamamlanmasında da ciddi sorunlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 4

"İBB'DEKİ SORUŞTURMALAR SİYASAL ZEMİNİ KİRLETTİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını değerlendiren Özdemir, yaşananların siyasi ortamı olumsuz etkilediğini savundu.

Özdemir, "Gerçekten çok büyük bir kirlilik var. Kirlilikten kastım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının siyasal zemini son derece kirletmiş olması" dedi.

Söz konusu gelişmelerin ilgili siyasi yapı içindeki bazı kişiler tarafından bilindiği kanaatinde olduğunu belirten Özdemir, buna rağmen sistemin içinde kalmayı tercih edenlerin bulunduğunu, yaşananlardan rahatsız olanların ise başka yollar aradığını ifade etti. Özdemir, bazı ideolojik söylemlerin vatandaşların gelişmeleri değerlendirmesini zorlaştırdığını düşündüğünü dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 5

"YANLIŞ KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞISINDA DURURUZ"

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerinde, yanlış yapan kişilerin kim olduğuna bakılmaksızın gerekli tutumun alınması gerektiğini söyleyen Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürecin nereye uzanırsa uzansın gereğinin yapılacağını ifade ettiğini belirtti.

Özdemir, fon krizinin ortaya çıkmasından bir gün sonra İstanbul'da sahaya çıktıklarını, 961 mahallede 137 milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesinin görev aldığını, teşkilatlarla birlikte 7 bin kişinin çalışmalara katıldığını söyledi.

CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında bazı isimler hakkında adım atmadığını öne süren Özdemir, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilere yönelik yaklaşımı da eleştirdi. Özdemir, bu isimlerin daha fazla konuşmasından endişe duyulduğunu düşündüğünü belirterek, söz konusu tutumu çelişkili bulduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 6

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NİN 7,5 MİLYAR LİRA BORCU VAR"

Üsküdar Belediyesi'nin mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, belediyenin 7,5 milyar lira borcu bulunduğunu, bunun 5,5 milyar lirasının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcundan oluştuğunu ileri sürdü.

AK Parti döneminde belediyenin nakit, ayni ve nakdi varlıklarının 3 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Özdemir, görevin devredilmesinin ardından SGK ödemelerinin haziran ayına kadar sürdürüldüğünü, haziran ve temmuz aylarından sonra ise ödemelerin yapılmadığını iddia etti. Özdemir, biriken borçlara yasal faizlerin de eklendiğini söyleyerek, geçmişte kredi kullanmadığını belirttiği belediyenin bugün bankalara da borçlu hale geldiğini kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 7

"İSTANBUL'U DİNLİYORUZ" PROGRAMI 39 İLÇEYE YAYILACAK

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının saha çalışmalarına da değinen Özdemir, Sultanbeyli'de başlayan "İstanbul'u Dinliyoruz" programlarının Bayrampaşa ve Arnavutköy'de sürdürüldüğünü, 39 ilçenin tamamına gidileceğini belirtti.

Programlarda vatandaşların taleplerini doğrudan ilettiğini anlatan Özdemir, kanaat önderleri, kadın ve gençlik dernekleri ile okul aile birliklerinin temsilcilerinin de sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştığını söyledi.

Özdemir, çalışmalar kapsamında üç temel sorumluluk üstlendiklerini ifade ederek, hükümetin kamu yatırımlarına ilişkin vatandaş beklentilerini koordine etmeyi, İBB'de etkin ve yapıcı muhalefet yürütmeyi ve AK Parti'nin yönettiği ilçelerde hizmet sorumluluğunu yerine getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Muhalefette oldukları ilçelerde ise vatandaşların sorunlarını takip ederek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 8

"SİYASİ KATILIMLARDA HİZMET BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR"

CHP ve Yeni Parti'den bazı belediye başkanları ile meclis üyelerinin AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Özdemir, her siyasi katılımın kendine özgü şartları ve gerekçeleri bulunduğunu söyledi. Yerel yönetimlerde hizmet üretme imkanları ve belediyelerin karşı karşıya kaldığı sorunların bu süreçlerde öne çıktığını ifade etti.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılma sürecini örnek gösteren Özdemir, Gürzel'in ilçe başkanı ve bazı meclis üyeleriyle yaşadığı sorunları ve baskıları dile getirdiğini aktardı. AK Partili belediye meclis üyelerinin Gürzel'e destek olduğunu belirten Özdemir, Başkan Erdoğan'a iletilen mektubun ardından Beykoz'un sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıklara destek talimatı verildiğini söyledi.

Özdemir, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin hangi partiden olduğuna bakılmaksızın vatandaşın yararına olan çalışmalara katkı sunmayı önemsediklerini ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 9

"TUZLA'DA VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN DESTEK VERDİK"

Tuzla'daki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin konuşan Özdemir, yaklaşık 50 bin vatandaşı ilgilendiren bir sorun bulunduğunu belirtti. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün, konu hakkında uzun süredir İBB ile sıkıntılar yaşandığını ifade ettiğini aktaran Özdemir, AK Parti Tuzla Belediye Meclis Grubunun ilgili plan notlarına destek verdiğini ve düzenlemenin ilçe belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini söyledi.

İBB aşamasında da sürecin uzlaşmayla tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Özdemir, plan değişikliğinde beklenen ilerlemenin sağlanamadığını savundu. Özdemir, siyasi farklılıkların vatandaşların hizmet beklentilerinin önüne geçmemesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 10

BAYRAMPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ELEŞTİRİSİ

Bayrampaşa'daki İsmetpaşa Mahallesi'nde, eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu alana ilişkin kentsel dönüşüm projesini de değerlendiren Özdemir, kendi dönemlerinde binaların boşaltıldığını, vatandaşların geçici konutlara taşındığını ve yeni dairelerin üretildiğini anlattı.

Planlamaya göre yeni konutlara taşınmanın ardından boşalan alanda dönüşümün devam etmesi gerektiğini belirten Özdemir, projenin yedi yıldır tamamlanamadığını öne sürdü. Esenler'de 60 bin konut yapıldığını da söyleyen Özdemir, vatandaşların belediye hizmetlerindeki aksaklıklara karşı hassas olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 11

ADALAR'DA 13 HİZMET ARACINDAN 12'Sİ ARIZALIYDI

Adalar Belediyesindeki hizmet araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, belediyenin 13 hizmet aracından 12'sinin arızalı olduğu için garajda beklediğini söyledi. Araçların bakım ve onarımlarının yapılmadığını ileri süren Özdemir, çevre belediyelerden araç desteği sağladıklarını ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Özdemir, vatandaşların oy tercihlerinden bağımsız olarak belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 12

BELEDİYELERİN CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞİNE İLİŞKİN ANKET AÇIKLAMASI

Dokuz ilçenin AK Parti'ye geçmesi ihtimaline ilişkin anketler yaptırdıklarını belirten Özdemir, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılmasının ardından ilçedeki oy oranlarının yükseldiğini söyledi. Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın'ın göreve gelmesinden sonra da oylarının arttığını ifade etti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in göreve gelmesinin ardından da benzer bir yükseliş yaşandığını öne sürdü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 13

"ZİYA BAŞKANIMIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimle Muhammed Emin Sarıoğlu'nun göreve gelmesini de değerlendiren Özdemir, Gültekin için başsağlığı dileklerini yineledi.

Gültekin'in 22 yıl boyunca teşkilatla birlikte Üsküdar'a hizmet etmek için mücadele ettiğini belirten Özdemir, kısa süren başkan vekilliği döneminde de ilçe sakinleriyle güçlü bir bağ kurduğunu söyledi. Muhammed Emin Sarıoğlu'nu tebrik eden Özdemir, "Ziya Başkanımızın yıllarca verdiği mücadele, Üsküdar için kurduğu hayaller ve hizmet anlayışı bizlere kıymetli bir emanet bıraktı. İnşallah Emin Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz ve bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu emanete sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den değerlendirmeler: "İBB soruşturmaları siyasal zemini kirletti" 14

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Özdemir, yağışların başladığı ilk andan itibaren 39 ilçedeki teşkilatların sahada olduğunu belirtti. İlçe başkanları, mahalle teşkilatları, kadın ve gençlik kollarının vatandaşlarla irtibat kurduğunu; belediyeler, bakanlıklar, valilik ve ilgili kamu kurumlarının da mağduriyetlerin giderilmesi için çalıştığını söyledi.

Alibeyköy, Ağva ve Kumbaba'da incelemelerde bulunduğunu aktaran Özdemir, evleri zarar gören vatandaşlarla görüştüklerini ve taleplerini dinlediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Özdemir, Şile'de hasar tespitlerinin ardından ödemelerin bir an önce yapılması yönünde talimat verildiğini kaydetti.

Özdemir, sel sonrası hasarın giderilmesinin yanı sıra benzer olayların tekrar yaşanmaması için altyapı sorunlarının, dere yatakları çevresindeki yapılaşmanın ve kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Şile'de İSKİ tarafından yapılması beklenen altyapı yatırımlarının da takipçisi olacaklarını söyledi.

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