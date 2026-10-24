AK Parti döneminde belediyenin nakit, ayni ve nakdi varlıklarının 3 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Özdemir, görevin devredilmesinin ardından SGK ödemelerinin haziran ayına kadar sürdürüldüğünü, haziran ve temmuz aylarından sonra ise ödemelerin yapılmadığını iddia etti. Özdemir, biriken borçlara yasal faizlerin de eklendiğini söyleyerek, geçmişte kredi kullanmadığını belirttiği belediyenin bugün bankalara da borçlu hale geldiğini kaydetti.

Üsküdar Belediyesi'nin mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, belediyenin 7,5 milyar lira borcu bulunduğunu, bunun 5,5 milyar lirasının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcundan oluştuğunu ileri sürdü.

Özdemir, çalışmalar kapsamında üç temel sorumluluk üstlendiklerini ifade ederek, hükümetin kamu yatırımlarına ilişkin vatandaş beklentilerini koordine etmeyi, İBB'de etkin ve yapıcı muhalefet yürütmeyi ve AK Parti'nin yönettiği ilçelerde hizmet sorumluluğunu yerine getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Muhalefette oldukları ilçelerde ise vatandaşların sorunlarını takip ederek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Programlarda vatandaşların taleplerini doğrudan ilettiğini anlatan Özdemir, kanaat önderleri, kadın ve gençlik dernekleri ile okul aile birliklerinin temsilcilerinin de sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının saha çalışmalarına da değinen Özdemir, Sultanbeyli'de başlayan "İstanbul'u Dinliyoruz" programlarının Bayrampaşa ve Arnavutköy'de sürdürüldüğünü, 39 ilçenin tamamına gidileceğini belirtti.

"SİYASİ KATILIMLARDA HİZMET BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR"

CHP ve Yeni Parti'den bazı belediye başkanları ile meclis üyelerinin AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Özdemir, her siyasi katılımın kendine özgü şartları ve gerekçeleri bulunduğunu söyledi. Yerel yönetimlerde hizmet üretme imkanları ve belediyelerin karşı karşıya kaldığı sorunların bu süreçlerde öne çıktığını ifade etti.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılma sürecini örnek gösteren Özdemir, Gürzel'in ilçe başkanı ve bazı meclis üyeleriyle yaşadığı sorunları ve baskıları dile getirdiğini aktardı. AK Partili belediye meclis üyelerinin Gürzel'e destek olduğunu belirten Özdemir, Başkan Erdoğan'a iletilen mektubun ardından Beykoz'un sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıklara destek talimatı verildiğini söyledi.

Özdemir, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin hangi partiden olduğuna bakılmaksızın vatandaşın yararına olan çalışmalara katkı sunmayı önemsediklerini ifade etti.