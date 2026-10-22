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Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi, Şişli'deki devasa imar rantını, Türkiye ve yurt dışına uzanan lüks mülk ağını ile kirli finans trafiğini gözler önüne serdi. İfadede, dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazançların devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi, Şişli'deki devasa imar rantını, Türkiye genelindeki lüks mülk ağını ve kirli finans trafiğini ortaya çıkardı.

İfadede, Kanyon, MetroCity ve Spine Tower gibi dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazancın kılıfına uydurularak devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.

Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu - 1

Sabah'ın haberine göre Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, gizli tanık ifadesiyle perde arkasındaki dev ağ deşifre oldu. Soruşturma dosyasında, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kurdukları kayıt dışı finansal mekanizma adım adım anlatıldı.

Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu - 2

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'Nİ VURGUN ÜSSÜ YAPTI
Mustafa Sarıgül'ün 1999-2014 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı dönemini hedef alan gizli tanık; Kanyon AVM, MetroCity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesi'ndeki dev rezidanslara para karşılığı imar ruhsatı verildiğini öne sürdü. İfadede ayrıca Maslak Spine Tower'daki lüks mülklerin, Soma maden faciasıyla tanınan Can Gürkan'dan imar kıyağı karşılığında rüşvet olarak alındığı iddia edildi.

Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu - 3

PARA TRAFİĞİNDE ROLLER PAYLAŞILDI
Gizli tanığın beyanlarına göre rüşvet ve imar rantı paraları; Acarkent'te C 17 malikanesi, Bodrum'da lüks villa, Şişli Holiday Inn Otel ve Belek'teki Titanic Deluxe Otel'in yüzde 50 ortaklığı gibi dev yatırımlara dönüştürüldü. Soruşturmada tutuklanan isimlerin ailenin para trafiğindeki rolleri de netleşti, Volkan Arslanbaş, Şişli MYO Vakfı üzerinden elden para dağıtımı ve şirket kurma trafiğini yönetti.

Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu - 4

Selim Daşdemir, Emir Sarıgül'ün özel şoförü ve gizli görüşmelerinin yürütüldüğü "karakutusu". Sadullah Ergün, Emir Sarıgül'ün özel kalemi ve gayriresmi nakit ödemeleri dağıtan isim. Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokaktaki tripleks villayı gizli buluşma mekanı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correiaile ile de Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü anlattı.

Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu - 5

BORSA MANİPÜLASYONU
Villanın bir bölümünün piyasada "Otto Melih" olarak bilinen borsa manipülatörüne tahsis edildiği iddia edilirken, Emir Sarıgül'ün Melih isimli kişi üzerinden borsa tahtacılığı yaptırarak yatırımcıları zarara uğrattığı, bu yolla hem haksız kazanç sağladığı hem de gayriresmi paraları borsada katlayarak akladığı belirtildi.

Fatoş AltınbaşFatoş Altınbaş

ALTINBAŞLAR'DAN 600 MİLYON EURO
Aklama trafiğinin merkezinde ise evlilik ve boşanma süreçlerinin yer aldığı iddia edildi. Rüşvet paralarını legalleştirmek amacıyla 2008'de Emir Sarıgül ile evlendirilen Fatoş Altınbaş'ın 2019'daki boşanma sürecinde, Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti masasında Mustafa Sarıgül'e 600 milyon euro verilmesine karar verildiği, bu meblağın Alpet şirketi ve Beykoz'daki bir yalının devriyle ödendiği öne sürüldü.

Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu - 6

ALMANYA'DAKİ AVM SORUŞTURMA DOSYASINDA
Soruşturma dosyasındaki diğer iddialara göre Sarıgül ailesinin, Türkiye'deki imar ve rüşvet çarkından elde ettiği kayıtdışı paraların bir kısmını yurtdışına çıkararak Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan ünlü KADEWE AVM'yi satın aldığı ve İngiltere Londra'nın Kensington semtinde de lüks konutlar edindiği öne sürüldü. Savcılık bu iddiaları da diğerleri gibi incelemeye aldı.

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