Sarıgül dosyasında gizli tanık kirli çarkı deşifre etti: Rüşvetle gayrimenkul imparatorluğu
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi, Şişli'deki devasa imar rantını, Türkiye ve yurt dışına uzanan lüks mülk ağını ile kirli finans trafiğini gözler önüne serdi. İfadede, dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazançların devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi, Şişli'deki devasa imar rantını, Türkiye genelindeki lüks mülk ağını ve kirli finans trafiğini ortaya çıkardı.
İfadede, Kanyon, MetroCity ve Spine Tower gibi dev projelerdeki imar kıyaklarından elde edilen haksız kazancın kılıfına uydurularak devasa bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürüldüğü öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, gizli tanık ifadesiyle perde arkasındaki dev ağ deşifre oldu. Soruşturma dosyasında, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanlığı döneminden bu yana kurdukları kayıt dışı finansal mekanizma adım adım anlatıldı.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'Nİ VURGUN ÜSSÜ YAPTI
Mustafa Sarıgül'ün 1999-2014 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı dönemini hedef alan gizli tanık; Kanyon AVM, MetroCity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesi'ndeki dev rezidanslara para karşılığı imar ruhsatı verildiğini öne sürdü. İfadede ayrıca Maslak Spine Tower'daki lüks mülklerin, Soma maden faciasıyla tanınan Can Gürkan'dan imar kıyağı karşılığında rüşvet olarak alındığı iddia edildi.