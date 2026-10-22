PARA TRAFİĞİNDE ROLLER PAYLAŞILDI

Gizli tanığın beyanlarına göre rüşvet ve imar rantı paraları; Acarkent'te C 17 malikanesi, Bodrum'da lüks villa, Şişli Holiday Inn Otel ve Belek'teki Titanic Deluxe Otel'in yüzde 50 ortaklığı gibi dev yatırımlara dönüştürüldü. Soruşturmada tutuklanan isimlerin ailenin para trafiğindeki rolleri de netleşti, Volkan Arslanbaş, Şişli MYO Vakfı üzerinden elden para dağıtımı ve şirket kurma trafiğini yönetti.

Selim Daşdemir, Emir Sarıgül'ün özel şoförü ve gizli görüşmelerinin yürütüldüğü "karakutusu". Sadullah Ergün, Emir Sarıgül'ün özel kalemi ve gayriresmi nakit ödemeleri dağıtan isim. Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokaktaki tripleks villayı gizli buluşma mekanı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correiaile ile de Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü anlattı.