İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasına giren gizli tanık ifadesi, aileyle bağlantılı olduğu öne sürülen gizli operasyon ağına ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme getirdi. Ulaşılan ifadeye göre Sarıgül'ün korumasıyla birlikte yer aldığı öne sürülen görüntülere ilişkin 200 bin dolar karşılığında "montaj" raporu temin edilme çabasından Levent'teki gizli villada yürütüldüğü iddia edilen borsa manipülasyonlarına kadar birçok detay yer aldı.

Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık suç duyurularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği, "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" sözleri adli dosyada yer almıştı.

KORUMA VİDEOSUNA 200 BİN DOLARLIK MONTAJ RAPORU ANLAŞMASI İDDİASI

Soruşturma gizli tanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeyle genişledi. Gizli tanığın en dikkat çekici iddialarından biri Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö. ile basına yansıyan görüntüleriyle ilgili oldu.

Nikah şahitliğini de yaptığı koruması Ö. ile görüntülerinin gerçek olduğunu savunan gizli tanık, bu olay üzerine Ulusal Kriminal Bürodan Uğur K. isimli kişiyle temasa geçildiğini anlattı.