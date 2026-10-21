Mustafa Sarıgül'ün korumasıyla olan videosuna 200 bin dolarlık sahte rapor iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi. İfadede, Mustafa Sarıgül'ün korumasıyla birlikte yer aldığı öne sürülen görüntülere ilişkin 200 bin dolar karşılığında sahte bir montaj raporu alınmaya çalışıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasına giren gizli tanık ifadesi, aileyle bağlantılı olduğu öne sürülen gizli operasyon ağına ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme getirdi. Ulaşılan ifadeye göre Sarıgül'ün korumasıyla birlikte yer aldığı öne sürülen görüntülere ilişkin 200 bin dolar karşılığında "montaj" raporu temin edilme çabasından Levent'teki gizli villada yürütüldüğü iddia edilen borsa manipülasyonlarına kadar birçok detay yer aldı.
Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık suç duyurularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği, "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" sözleri adli dosyada yer almıştı.
KORUMA VİDEOSUNA 200 BİN DOLARLIK MONTAJ RAPORU ANLAŞMASI İDDİASI
Soruşturma gizli tanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeyle genişledi. Gizli tanığın en dikkat çekici iddialarından biri Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö. ile basına yansıyan görüntüleriyle ilgili oldu.
Nikah şahitliğini de yaptığı koruması Ö. ile görüntülerinin gerçek olduğunu savunan gizli tanık, bu olay üzerine Ulusal Kriminal Bürodan Uğur K. isimli kişiyle temasa geçildiğini anlattı.
Gizli tanık, görüntülerin "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor düzenlenmesi amacıyla Uğur K. ile anlaşıldığını ve bu işlem karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar istendiğini öne sürdü.
LEVENT'TEKİ GİZLİ VİLLAYA İLİŞKİN İDDİALAR
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokak'taki tripleks villayı gizli buluşma mekanı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü iddia etti.
Villanın bir bölümünün piyasada "Otto Melih" olarak bilinen borsa çalışanına tahsis edildiği öne sürüldü. Gizli tanık, Emir Sarıgül'ün Melih isimli kişi üzerinden borsa tahtacılığı yaptırarak yatırımcıları zarara uğrattığını, bu yolla hem haksız kazanç sağladığını hem de gayriresmi paraları borsada katlayarak akladığını iddia etti.
PARA TRAFİĞİNİ YÖNETTİĞİ İDDİA EDİLEN "KİLİT KADRO"
Soruşturma dosyasına giren ifadede kara para trafiğini ve organizasyonun lojistik ayağını yürüttüğü öne sürülen isimler tek tek sıralandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Volkan Arslanbaş'ın Şişli Meslek Yüksekokulu döneminden beri ailenin yanında yer aldığı, para tahsilatları ve şirket kurma işlemlerinin merkezinde bulunduğu kaydedildi.
Mustafa Sarıgül'ün Erzincan milletvekilliği seçimi öncesinde elden dağıtılan paraların ve koli yardımlarının Şişli MYO Vakfı üzerinden Volkan Arslanbaş aracılığıyla yürütüldüğünü anlatan gizli tanık, yine tutuklanan Selim Daşdemir'in Emir Sarıgül'ün asistanı ve özel şoförü olduğunu belirtti.
Gizli tanık, gizli görüşmelerin Selim Daşdemir'in telefonu üzerinden yapılması nedeniyle Daşdemir'in Emir Sarıgül'ün "kara kutusu" konumunda olduğunu iddia etti.
Tutuklanan isimler arasındaki Sadullah Ergün'ün ise Emir Sarıgül'ün özel kalemi olduğu ve tüm gayriresmi ödemeleri nakit olarak dağıtan kişi olduğu öne sürüldü.