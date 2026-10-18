Yabancı bankanın transfere bloke koymasının ardından, blokenin kaldırılması gerekçesiyle İngiliz bayraklı bir yatın teminat olarak Emir Sarıgül'e devredildiği öne sürüldü. Devir sonrasında yatın bedelinin ödenmediği ve para üzerindeki blokenin de kaldırılmadığı iddia edildi.

Mustafa Sarıgül'e ait olduğu belirtilen bir başka kayıtta da yatla ilgili "Biz kimsenin malına çökmeyiz. O senin. Sen bize itimat ettin, biz emanetçiyiz" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü. Bu konuşmanın, yatın iadesi ve ödeme konusundaki anlaşmazlık kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.