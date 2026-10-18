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Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu

Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, Göcek’teki bir yatın teminat gerekçesiyle devralınıp bedelinin ödenmediği iddiası gündeme geldi. Dosyaya girdiği belirtilen ses kayıtlarında Mustafa Sarıgül’e atfedilen “Biz kimsenin malına çökmeyiz. O senin. Sen bize itimat ettin, biz emanetçiyiz” sözleri ile Aylin Kotil’in şirketten çıkarılmasına ilişkin konuşmalar yer alıyor.

Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, 100 milyon euroluk para transferine konulan blokenin kaldırılması gerekçesiyle bir yatın devredildiği, ancak bedelinin ödenmediği ileri sürüldü. Dosyaya girdiği belirtilen telefon görüşmelerinde, yatın teslimi ve ödeme anlaşmazlığına ilişkin konuşmaların bulunduğu aktarıldı.

Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu - 1

Soruşturma, Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikâyetler ve deliller üzerine başladı. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Emir Sarıgül'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Emir Sarıgül'ün babasına ait evde saklandığı da ileri sürüldü.

Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu - 2

100 MİLYON EUROLUK TRANSFER VE TEMİNAT İDDİASI

Dosyaya ilişkin aktarımlara göre Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değerinin 32 milyon euro olduğu belirtilen bir yalının satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 milyon euro gönderildi. Soruşturmada bu işlemin, kaynağı belirsiz paranın Türkiye'ye aktarılması amacıyla yapıldığı iddiası araştırılıyor.

Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu - 3

Yabancı bankanın transfere bloke koymasının ardından, blokenin kaldırılması gerekçesiyle İngiliz bayraklı bir yatın teminat olarak Emir Sarıgül'e devredildiği öne sürüldü. Devir sonrasında yatın bedelinin ödenmediği ve para üzerindeki blokenin de kaldırılmadığı iddia edildi.

Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu - 4

YATIN TESLİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER DOSYADA

Göcek'teki yat nedeniyle Emir Sarıgül ile Alman iş insanlarının temsilcisi Sinan Çampınar arasında geçen telefon görüşmelerinin dosyaya girdiği aktarıldı. Kayıtlarda Emir Sarıgül'ün, "Ben çocuklarımı o tekneden indirmeyeceğim... İndir lan çocukları hadi!" dediği ileri sürüldü.

Çampınar'ın ise ödeme yapılmadığını belirterek "Tekneyi aldın mı, paramı verdin mi? 56 gün bekledim ben" sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı.

Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu - 5

Mustafa Sarıgül'e ait olduğu belirtilen bir başka kayıtta da yatla ilgili "Biz kimsenin malına çökmeyiz. O senin. Sen bize itimat ettin, biz emanetçiyiz" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü. Bu konuşmanın, yatın iadesi ve ödeme konusundaki anlaşmazlık kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu - 6

AYLİN KOTİL'İN ŞİRKETTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN İDDİA

Sabah'ın haberine göre, görüşmelerde, Alman ortak olduğu belirtilen Jeff'in talimatı doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'in şirketten çıkarılmasının konuşulduğu ileri sürüldü. Bu işlemin Kotil'i adli süreçlerden korumayı amaçladığı iddia edildi.

Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu - 7

Mustafa Sarıgül'e atfedilen kayıtta, "Aylin ne diyecek oraya geldiği zaman? Tertemiz bir şekilde çıkarıyoruz onu" sözlerinin bulunduğu aktarıldı.

Mustafa Sarıgülün ses kaydı ortaya çıktıMustafa Sarıgülün ses kaydı ortaya çıktı MUSTAFA SARIGÜL'ÜN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

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