Emanetçiyiz diyerek 5 milyon dolarlık yata el koydular: Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkı deşifre oldu
Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, Göcek’teki bir yatın teminat gerekçesiyle devralınıp bedelinin ödenmediği iddiası gündeme geldi. Dosyaya girdiği belirtilen ses kayıtlarında Mustafa Sarıgül’e atfedilen “Biz kimsenin malına çökmeyiz. O senin. Sen bize itimat ettin, biz emanetçiyiz” sözleri ile Aylin Kotil’in şirketten çıkarılmasına ilişkin konuşmalar yer alıyor.
Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, 100 milyon euroluk para transferine konulan blokenin kaldırılması gerekçesiyle bir yatın devredildiği, ancak bedelinin ödenmediği ileri sürüldü. Dosyaya girdiği belirtilen telefon görüşmelerinde, yatın teslimi ve ödeme anlaşmazlığına ilişkin konuşmaların bulunduğu aktarıldı.
Soruşturma, Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikâyetler ve deliller üzerine başladı. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Emir Sarıgül'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Emir Sarıgül'ün babasına ait evde saklandığı da ileri sürüldü.
100 MİLYON EUROLUK TRANSFER VE TEMİNAT İDDİASI
Dosyaya ilişkin aktarımlara göre Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değerinin 32 milyon euro olduğu belirtilen bir yalının satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 milyon euro gönderildi. Soruşturmada bu işlemin, kaynağı belirsiz paranın Türkiye'ye aktarılması amacıyla yapıldığı iddiası araştırılıyor.