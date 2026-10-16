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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ses kayıtları gündem oldu! 1 milyon euroluk görüşme

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ses kayıtları gündem oldu! 1 milyon euroluk görüşme

Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, dosyaya girdiği belirtilen ses kayıtları gündeme geldi. Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen kayıtlarda, "Diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin" ifadeleri dikkat çekti. Bir başka kayıtta ise "Bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim" sözlerine karşılık "Tabii sistem bilmiyor ne getirir ne götürür" denildiği duyuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin de adının geçtiği kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

SARIGÜL DOSYASINDA ÇARPICI SES KAYDI

Dosyaya girdiği belirtilen ses kayıtları gündem olurken, 80 milyon euroluk yatırım anlaşması, 100 milyon euroluk para transferi ve 1 milyar euroluk fon vaadiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Öte yandan MASAK'ın, yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen paraların izini sürmek amacıyla 20 kişilik özel ekip oluşturduğu belirtildi.

Yeni Partili Mustafa Sarıgül (ahaber.com.tr)Yeni Partili Mustafa Sarıgül (ahaber.com.tr)

İKİ ALMAN VATANDAŞININ ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının yaptığı şikâyet üzerine kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Şikâyet dilekçesinde, şüphelilerin yurt dışında bulunan kayıt dışı paraları Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'deki kaynağı belirsiz paraları yurt dışına çıkarmak amacıyla çeşitli kişi ve kuruluşlarla temas kurduğu öne sürüldü. Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen ses kayıtlarında para transferlerine ilişkin dikkat çekici ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Emir Sarıgül (ahaber.com.tr)Emir Sarıgül (ahaber.com.tr)

DOSYADAKİ SES KAYDI GÜNDEM OLDU

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları oldu.

Kayıtta bir kişinin, "Diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Bir başka ses kaydında ise "Kâğıtlar hep Almanya'da yatıyor. Bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim." sözleri yer alırken, Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen yanıtta "Tabii sistem bilmiyor ne getirir ne götürür." denildiği belirtiliyor.

Söz konusu kayıtların kimlere ait olduğu ve hangi işlemlerle bağlantılı bulunduğu soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

32 MİLYON EUROLUK YALI İÇİN 100 MİLYON EURO İDDİASI

Şikâyet dosyasında, yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla çeşitli sözleşmeler imzalandığı ileri sürüldü.

Bu sözleşmelerden birinin 80 milyon euro tutarında yatırım anlaşması olduğu iddia edildi.

Dosyada yer alan bir diğer iddiaya göre, Emir Sarıgül'e ait olduğu belirtilen ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olarak gösterilen bir yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euro tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu işlemlerin niteliği ve para hareketlerinin kaynağının araştırıldığı belirtildi.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ses kayıtları gündem oldu! 1 milyon euroluk görüşme - 1

1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ!

Dosyadaki iddialar yalnızca gayrimenkul satışı ve yatırım anlaşmalarıyla sınırlı kalmadı. Şikâyet dilekçesinde, 1 milyar euro büyüklüğündeki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü. Ayrıca 1,5 milyon euro değerinde bir teknenin satışının gerçekleştirildiği de iddialar arasında yer aldı.

MURAT AĞIREL'E BELGE GÖNDERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Şikâyette bulunan iki Alman vatandaşı, elde ettikleri bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini belirtti. Şikâyetçiler, söz konusu bilgileri paylaşmalarının ardından Mustafa Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini de ileri sürdü.

Tehdit iddiasının da ilgili adli makamlar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında altı kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Gözaltı kararı verilen isimlerin Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, gazeteci Murat Ağırel, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner olduğu belirtildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

MASAK'TAN 20 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Öte yandan fon soruşturması kapsamında yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen paraların ve bu paralarla bağlantılı mal varlıklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların genişletildiği belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK), uluslararası para hareketlerini incelemek amacıyla 20 kişiden oluşan özel bir ekip kurduğu aktarıldı.

İstanbul merkezli faaliyet gösterecek ekibin, para transferlerinin gerçekleştirildiği ve soruşturmada adı geçen kişilerin bağlantılı olduğu ülkelerin ilgili kurumlarıyla temas kurması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında yurt dışındaki banka hesapları, para transferleri ve mal varlıklarının izinin sürülmesi hedefleniyor.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ses kayıtları gündem oldu! 1 milyon euroluk görüşme - 2

ULUSLARARASI EGMONT AĞI DEVREYE GİRECEK

Yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen paraların tespit edilmesinde uluslararası mali istihbarat ağı Egmont Grubu'nun bilgi paylaşım mekanizmasından yararlanılması öngörülüyor.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında bilgi alışverişini sağlayan Egmont ağı üzerinden ilgili ülkelerle temas kurulabilecek.

Bu kapsamda elde edilecek bilgilerle şüpheli para hareketlerinin, hesapların ve mal varlıklarının bulunduğu ülkelerin belirlenmesi amaçlanıyor.

YURT DIŞINDAKİ VARLIKLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLİR

Uluslararası iş birliği sonucunda tespit edilecek varlıkların hukuki durumuna göre adli makamların devreye girmesi bekleniyor. Suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarının Türkiye'ye iadesi için ilgili ülkelerle adli yardımlaşma süreçlerinin işletilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi gündeme gelebilecek. Soruşturmada para transferlerinin kaynağı, şirketler arasındaki ticari ilişkiler ve iddialara konu sözleşmelerin gerçek niteliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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