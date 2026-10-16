Emir Sarıgül (ahaber.com.tr)

DOSYADAKİ SES KAYDI GÜNDEM OLDU

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları oldu.



Kayıtta bir kişinin, "Diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin." ifadelerini kullandığı duyuluyor.



Bir başka ses kaydında ise "Kâğıtlar hep Almanya'da yatıyor. Bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim." sözleri yer alırken, Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen yanıtta "Tabii sistem bilmiyor ne getirir ne götürür." denildiği belirtiliyor.



Söz konusu kayıtların kimlere ait olduğu ve hangi işlemlerle bağlantılı bulunduğu soruşturma kapsamında değerlendirilecek.