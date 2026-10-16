Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ses kayıtları gündem oldu! 1 milyon euroluk görüşme
Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında, dosyaya girdiği belirtilen ses kayıtları gündeme geldi. Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen kayıtlarda, "Diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin" ifadeleri dikkat çekti. Bir başka kayıtta ise "Bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim" sözlerine karşılık "Tabii sistem bilmiyor ne getirir ne götürür" denildiği duyuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin de adının geçtiği kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Dosyaya girdiği belirtilen ses kayıtları gündem olurken, 80 milyon euroluk yatırım anlaşması, 100 milyon euroluk para transferi ve 1 milyar euroluk fon vaadiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Öte yandan MASAK'ın, yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen paraların izini sürmek amacıyla 20 kişilik özel ekip oluşturduğu belirtildi.
İKİ ALMAN VATANDAŞININ ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının yaptığı şikâyet üzerine kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Şikâyet dilekçesinde, şüphelilerin yurt dışında bulunan kayıt dışı paraları Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'deki kaynağı belirsiz paraları yurt dışına çıkarmak amacıyla çeşitli kişi ve kuruluşlarla temas kurduğu öne sürüldü. Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen ses kayıtlarında para transferlerine ilişkin dikkat çekici ifadelerin yer aldığı aktarıldı.
DOSYADAKİ SES KAYDI GÜNDEM OLDU
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları oldu.
Kayıtta bir kişinin, "Diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin." ifadelerini kullandığı duyuluyor.
Bir başka ses kaydında ise "Kâğıtlar hep Almanya'da yatıyor. Bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim." sözleri yer alırken, Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen yanıtta "Tabii sistem bilmiyor ne getirir ne götürür." denildiği belirtiliyor.
Söz konusu kayıtların kimlere ait olduğu ve hangi işlemlerle bağlantılı bulunduğu soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
32 MİLYON EUROLUK YALI İÇİN 100 MİLYON EURO İDDİASI
Şikâyet dosyasında, yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla çeşitli sözleşmeler imzalandığı ileri sürüldü.
Bu sözleşmelerden birinin 80 milyon euro tutarında yatırım anlaşması olduğu iddia edildi.
Dosyada yer alan bir diğer iddiaya göre, Emir Sarıgül'e ait olduğu belirtilen ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olarak gösterilen bir yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euro tutarında para transferi gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu işlemlerin niteliği ve para hareketlerinin kaynağının araştırıldığı belirtildi.