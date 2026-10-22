İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, yeni gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül’ün halen yakın korumalığını yaptığı belirtilen Ömer D. gözaltına alınırken, Sarıgül ile korumasının basına sızan skandal görüntüleri için "montaj" raporu tanzim ettirilmesi karşılığında 200 bin dolar istendiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada "A3M2LK48" kodlu gizli tanığın ifadeleri ortaya çıkmıştı.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında gelişme (Foto: Ahaber.com.tr arşiv)



GİZLİ TANIK: "GÖRÜNTÜ GERÇEK, RAPOR İÇİN ANLAŞTILAR"

Gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün aynı zamanda nikah şahitliğini de yaptığı özel koruması Ömer D. ile basına yansıyan görüntülerine ilişkin ifadesinde görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi amacıyla harekete geçildiğini belirterek bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temas kurulduğunu, sahte montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edilerek anlaşma sağlandığını anlatmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)



ÖZEL KORUMA HALEN GÖREVDEYKEN GÖZALTINA ALINDI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma birimleri, gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda operasyon için düğmesine bastı. Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., emniyet güçlerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.