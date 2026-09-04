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Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan, 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin kaybolduğu "FİLO JET" faciasında soruşturma derinleştikçe kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Kaptan Mustafa Öz'ün 10 yıllık aranın ardından Türkiye yerine 3 bin 500 dolara Honduras'tan ehliyet satın aldığı, mürettebatın hiçbir belgesinin bulunmadığı ve diğer firmaların fırtına nedeniyle iptal ettiği seferi kaptanın kendi inisiyatifiyle başlattığı belirlendi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 1

Girne'de 30 Ağustos'ta alabora olarak batan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kayıp olduğu Filo Jet faciasında soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan ihmaller zinciri, "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedirtti.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 2

Soruşturma kapsamında geminin mürettebatının herhangi bir belge ve eğitimlerinin bulunmadığı tespit edildi. Geminin kaptanı Mustafa Öz'ün mesleğe yaklaşık 10 yıl ara verdiği, daha sonra Türkiye'den yeniden ehliyet almanın zor olması nedeniyle İstanbul'daki tanıdıkları aracılığıyla 3 bin 500 dolar ödeyerek Honduras'tan, geçerliliğini yitiren ehliyetiyle aynı sicil numarasını taşıyan bir ehliyet aldığı belirtildi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 3

Kaptanın daha sonra Yunanistan'dan denklik aldığı da mahkemeye aktarılırken, söz konusu ehliyet ve denkliğin geçerliliğinin araştırıldığı öğrenildi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 4

Kaptanın, kaza sonrası gemideki önemli gelişmelerin kaydedildiği gemi defterini yanına almadan gemiden ayrıldığı da ortaya çıktı.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 5

Facianın yaşandığı gün fırtına nedeniyle Akgünler Denizcilik'e ait yolcu gemisinin seferini iptal ettiği öğrenilirken, Filo Jet'in kaptanının ise bu koşullara rağmen kendi inisiyatifiyle sefere çıktığı iddia edildi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 6

Geminin işletmecisi Filo Denizcilik'in merkezinin Mersin olarak gösterildiği, FİLO JET'in ise İMEAK Deniz Ticaret Odası kayıtlarında KKTC bayraklı ve yabancı gemi armatörü kategorisinde yer aldığı öğrenildi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 7

Kaptan ve mürettebatın yanı sıra şirket direktörü ile makinistlerin de aralarında bulunduğu 9 kişinin tutukluluk süresinin 8 gün uzatılmasına karar verildi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 8

İNİSİYATİF KULLANMIŞ!
Kaza gününe ilişkin mahkemede ifade veren bilirkişi, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi halinde kazanın önlenebileceğini vurguladı. En çarpıcı iddia ise kaptanın olumsuz hava şartlarına rağmen kendi inisiyatifini kullanarak yola çıktığı yönünde oldu.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 9

Aynı saatlerde Akgünler Denizcilik'e ait "Grand Master" isimli yolcu gemisinin Girne'den yapılması planlanan seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, şirket sabah saatlerinde "Flying Cat" isimli deniz otobüsünü Taşucu'ndan kaldırıp Girne'ye ulaştırmayı başarmıştı.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 10

Olumsuz şartlara rağmen kaptanın risk alarak sefer başlatması ve ardından geri dönmek zorunda kalması ise sektörde ciddi bir skandal olarak değerlendiriliyor.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 11

O EHLİYETE İYİ GÖZLE BAKILMAZ
Honduras ehliyetinin uluslararası standartlardaki yetersizliğine ve yarattığı risklere dikkat çeken uzmanlar, Honduras tarafından verilen kaptanlık belgesinin beyaz bayraklı ülkeler tarafından kabul edilmediğini belirtti.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 12

Türkiye ve Malta gibi ülkelerin Honduras'tan alınan belgeleri tanımadığını belirten uzmanlar, KKTC makamlarının Kıbrıs'ta çalışacak kaptanın Honduras ehliyetini kabul ederek çalışma iznini verdiğini söyledi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 13

Ayrıca genellikle denizcilik fakültesi okumayan, eğitimsiz ve tecrübesiz kişilerin bu ehliyeti aldığını söyleyen denizcilik uzmanları, "Sektördeki diğer kaptanlar bu kişilere iyi gözle bakmıyor. Örneğin standart bir kaptanın 3 bin dolara yapacağı bir görevi, Honduras ehliyetli kişiler 2 bin dolara üstlenebiliyor. Şirketler maliyet tasarrufu sağladığı gerekçesiyle hatalı bir yaklaşımla bu kişileri tercih ediyor." dedi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 14

TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI
Girne kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Aralarında A.Ö., gemi kaptanı Mustafa Öz., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ.'nin bulunduğu şüphelilere "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması yöneltildi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 15

Öte yandan olayda kamu görevlilerinin herhangi bir ihmali veya suçu olup olmadığının araştırılmasına da karar verildi.

Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış 16
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