O EHLİYETE İYİ GÖZLE BAKILMAZ

Honduras ehliyetinin uluslararası standartlardaki yetersizliğine ve yarattığı risklere dikkat çeken uzmanlar, Honduras tarafından verilen kaptanlık belgesinin beyaz bayraklı ülkeler tarafından kabul edilmediğini belirtti.

Türkiye ve Malta gibi ülkelerin Honduras'tan alınan belgeleri tanımadığını belirten uzmanlar, KKTC makamlarının Kıbrıs'ta çalışacak kaptanın Honduras ehliyetini kabul ederek çalışma iznini verdiğini söyledi.

Ayrıca genellikle denizcilik fakültesi okumayan, eğitimsiz ve tecrübesiz kişilerin bu ehliyeti aldığını söyleyen denizcilik uzmanları, "Sektördeki diğer kaptanlar bu kişilere iyi gözle bakmıyor. Örneğin standart bir kaptanın 3 bin dolara yapacağı bir görevi, Honduras ehliyetli kişiler 2 bin dolara üstlenebiliyor. Şirketler maliyet tasarrufu sağladığı gerekçesiyle hatalı bir yaklaşımla bu kişileri tercih ediyor." dedi.

TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI

Girne kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Aralarında A.Ö., gemi kaptanı Mustafa Öz., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ.'nin bulunduğu şüphelilere "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması yöneltildi.