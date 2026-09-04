Girne'deki Filo jet faciasında skandallar zinciri: Ehliyet parayla alınmış, mürettebat belgesiz, sefer inatla yapılmış
Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan, 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin kaybolduğu "FİLO JET" faciasında soruşturma derinleştikçe kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Kaptan Mustafa Öz'ün 10 yıllık aranın ardından Türkiye yerine 3 bin 500 dolara Honduras'tan ehliyet satın aldığı, mürettebatın hiçbir belgesinin bulunmadığı ve diğer firmaların fırtına nedeniyle iptal ettiği seferi kaptanın kendi inisiyatifiyle başlattığı belirlendi.
Girne'de 30 Ağustos'ta alabora olarak batan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kayıp olduğu Filo Jet faciasında soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan ihmaller zinciri, "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedirtti.
Soruşturma kapsamında geminin mürettebatının herhangi bir belge ve eğitimlerinin bulunmadığı tespit edildi. Geminin kaptanı Mustafa Öz'ün mesleğe yaklaşık 10 yıl ara verdiği, daha sonra Türkiye'den yeniden ehliyet almanın zor olması nedeniyle İstanbul'daki tanıdıkları aracılığıyla 3 bin 500 dolar ödeyerek Honduras'tan, geçerliliğini yitiren ehliyetiyle aynı sicil numarasını taşıyan bir ehliyet aldığı belirtildi.
Kaptanın daha sonra Yunanistan'dan denklik aldığı da mahkemeye aktarılırken, söz konusu ehliyet ve denkliğin geçerliliğinin araştırıldığı öğrenildi.
Kaptanın, kaza sonrası gemideki önemli gelişmelerin kaydedildiği gemi defterini yanına almadan gemiden ayrıldığı da ortaya çıktı.
Facianın yaşandığı gün fırtına nedeniyle Akgünler Denizcilik'e ait yolcu gemisinin seferini iptal ettiği öğrenilirken, Filo Jet'in kaptanının ise bu koşullara rağmen kendi inisiyatifiyle sefere çıktığı iddia edildi.