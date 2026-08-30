Girne'deki facia böyle geldi! Batan gemiden kurtulan kazazedenin anlattıkları kan dondurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulmayı başaran bir kazazede, facianın yaşandığı dehşet anlarını anlattı. Geminin su aldığına dair yapılan uyarıları mürettebatın ciddiye almadığını iddia eden kazazede, facia anında görevlilerin yolcuları bırakıp kaçtığını öne sürdü.

Geminin alabora olma sürecinde yaşananları anlatan kazazede, "Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık. Dedik ki 'Bakın bu kabin su alıyor.' O da dedi ki 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz. Biz alışkınız.' Sonra iyice su almaya başladı. Sonra kaptan geldi baktı, 'Bir şey olmaz' dedi." sözleriyle felaketin göz göre göre geldiğini savundu.

Geminin alabora olma anını ve sonrasındaki kaos ortamını dile getiren kazazede, "Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da 'Acilen hemen çıkıyoruz' dediler. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı" ifadelerini kullandı.

Gemiden kurtarılan yaralılar Girne Limanı'na getirildi. (Fotoğraf: AA)

"KOLTUĞUN ALTINA SIKIŞTILAR"

Facia anında ekipman yetersizliği ve yaşanan can pazarına dikkat çeken kazazede, "Camlar patladıktan sonra 'Kaçıyoruz' demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmış, çıkamayan vardı yani. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmış, çıkamadı onlar" diyerek yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.