-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Bahçeşehir'de 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından darbedildiğini belirterek yaşadıklarını anlattı. Anik, "Bu adam ne kanundan ne uzaklaştırma kararından korkuyor. Ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyun" dedi.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 1

İstanbul Bahçeşehir'de yaşayan 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından gördüğünü belirttiği şiddet ve tehditlerin ardından yaşadıklarını anlattı.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 2

Anik, 3 yıllık ilişkilerinin son 1,5 yılında şiddete maruz kaldığını, ayrılmak istediğinde ise tehdit ve şantajla ilişkiyi sürdürmeye zorlandığını öne sürdü.

Ailesinin de tehdit edildiğini belirten Anik, korktuğu için daha önce yaptığı şikayetleri geri çekmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 3

"HER SEFERİNDE BENİ TEHDİTLE, ŞANTAJLA ZORLA YANINDA TUTTU"

Yaşadığı süreci anlatan Anik, ilişkilerinin son döneminde sürekli şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 4

Anik, "Biz yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz. Son 1,5 yılı sürekli şiddet görüyordum. Tanıdıkça daha doğrusu nasıl bir insan olduğunu anladım ama anladığımda artık çok geçti. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu" dedi.

Ailesine yönelik tehditler nedeniyle korktuğunu belirten Anik, şikayetlerini geri çekmek zorunda kaldığını söyledi.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 5

"BU ADAMI HİÇBİR ŞEY DURDURAMIYOR"

Uzaklaştırma kararına rağmen saldırıya uğradığını belirten Anik, elinde mesajlar ve ses kayıtları bulunduğunu ifade etti.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 6

Anik, "Uzaklaştırma kararına rağmen de 27 Ağustos tarihinde kapıma geldi. Beni sitenin bütün güvenlikleri ve site sakinleri önünde, gündüz apaçık, insanların içinde darbetti" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından yaşadığı korkuyu anlatan Anik, güvenliği ve can güvenliği konusunda endişe yaşadığını dile getirdi.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 7

"BENDEN KURTULMAN İÇİN TEK ÇAREN BENİ ÖLDÜRMEN"

Anik, eski sevgilisinin kendisine gönderdiğini belirttiği mesajlardan da bahsetti.

Anik, "Senin benden kurtulman için tek çaren ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın, ben vazgeçmem" şeklinde mesaj aldığını söyledi.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 8

Kendisinin sürekli şikayette bulunduğunu belirten Anik, karşı tarafın uzaklaştırma kararına rağmen hareket ettiğini iddia etti.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 9

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Yaşadığı korkuyu dile getiren Anik, yetkililere çağrıda bulundu.

Anik, "Ben öldükten sonra mı adalet sağlanacak? Ben ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyursunlar istiyorum. Bu adam beni gördüğü yerde öldürecek. Bu yüzden çırpınıyorum bu kadar. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Lütfen devletimden bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun” 10

BAHÇEŞEHİR'DE EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLEN EBRU HEMŞİRE: "ÖLMEDEN ÖNCE SESİMİ DUYUN"
İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye
Sonraki Galeri
İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Bu fiyatın altı alım için makul seviye
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin