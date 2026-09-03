Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun”

Ailesinin de tehdit edildiğini belirten Anik, korktuğu için daha önce yaptığı şikayetleri geri çekmek zorunda kaldığını ifade etti.

Anik, "Biz yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz. Son 1,5 yılı sürekli şiddet görüyordum. Tanıdıkça daha doğrusu nasıl bir insan olduğunu anladım ama anladığımda artık çok geçti. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu" dedi.

Ailesine yönelik tehditler nedeniyle korktuğunu belirten Anik, şikayetlerini geri çekmek zorunda kaldığını söyledi.