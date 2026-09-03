Ebru Hemşire yaşadığı dehşeti anlattı: “Ölmeden önce sesimi duyun”
İstanbul Bahçeşehir'de 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından darbedildiğini belirterek yaşadıklarını anlattı. Anik, "Bu adam ne kanundan ne uzaklaştırma kararından korkuyor. Ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyun" dedi.
İstanbul Bahçeşehir'de yaşayan 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından gördüğünü belirttiği şiddet ve tehditlerin ardından yaşadıklarını anlattı.
Anik, 3 yıllık ilişkilerinin son 1,5 yılında şiddete maruz kaldığını, ayrılmak istediğinde ise tehdit ve şantajla ilişkiyi sürdürmeye zorlandığını öne sürdü.
Ailesinin de tehdit edildiğini belirten Anik, korktuğu için daha önce yaptığı şikayetleri geri çekmek zorunda kaldığını ifade etti.
"HER SEFERİNDE BENİ TEHDİTLE, ŞANTAJLA ZORLA YANINDA TUTTU"
Yaşadığı süreci anlatan Anik, ilişkilerinin son döneminde sürekli şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti.
Anik, "Biz yaklaşık 3 yıldır birlikteyiz. Son 1,5 yılı sürekli şiddet görüyordum. Tanıdıkça daha doğrusu nasıl bir insan olduğunu anladım ama anladığımda artık çok geçti. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla zorla yanında tuttu" dedi.
Ailesine yönelik tehditler nedeniyle korktuğunu belirten Anik, şikayetlerini geri çekmek zorunda kaldığını söyledi.
"BU ADAMI HİÇBİR ŞEY DURDURAMIYOR"
Uzaklaştırma kararına rağmen saldırıya uğradığını belirten Anik, elinde mesajlar ve ses kayıtları bulunduğunu ifade etti.