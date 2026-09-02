Girne'de batan gemiye ulaşıldı! TCG Işın'dan enkaza sonar taraması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı. Erhürman açıklamasında, TCG Alemdar gemisinin bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladığını, dünden beri Girne açıklarında arama çalışmaları yapan TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Arama çalışmalarına katılan yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın, sahip olduğu su altı teknolojileriyle operasyonun baş aktörü oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine açılmışken, batan geminin haberiyle hızla bölgeye sevk edilen TCG Işın, gelişmiş sonar sistemleri ve su altı robotlarıyla görev yapıyor.