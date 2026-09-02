Girne'de batan gemiye ulaşıldı! TCG Işın'dan enkaza sonar taraması
KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olarak batan "Filo Jet" feribotundaki kayıp 20 kişiye ulaşmak için Türkiye ve KKTC ortak seferberlik başlattı. Yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın'ın gelişmiş sonar ve robotik sistemlerle yürüttüğü derin deniz operasyonunda 550 metrede batık olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batan gemiye ulaşıldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı. Erhürman açıklamasında, TCG Alemdar gemisinin bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladığını, dünden beri Girne açıklarında arama çalışmaları yapan TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.
Arama çalışmalarına katılan yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın, sahip olduğu su altı teknolojileriyle operasyonun baş aktörü oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine açılmışken, batan geminin haberiyle hızla bölgeye sevk edilen TCG Işın, gelişmiş sonar sistemleri ve su altı robotlarıyla görev yapıyor.
YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR
Arama noktasına ulaşılmasının ardından operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "TCG Işın, tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş, son teknoloji sistemler, cihazlar ve birinci sınıf dalgıçlar dahil özel personelle her türlü arama-kurtarma görevini icra edebilen bir gemidir. Komutanlığımız; bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalış imkanlarıyla faaliyet göstermektedir. Gemimiz sadece Mavi Vatan sınırlarında değil, uluslararası görevlerde de yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Amacımız; Filo Jet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkiini tam belirlemektir. Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi ciddi bir derinlikte uzaktan kumandalı su altı aracımızla inceleme faaliyetine başlanacaktır." dedi.
1000 METRE DERİNLİĞİ TARAYABİLİYOR
Gemide yer alan Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi 1000 metre derinliğe kadar deniz tabanını tarayabilirken, Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) 3000 metreye kadar deniz tabanının haritasını çıkarabiliyor.