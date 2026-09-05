Filo Jet faciasının görünmeyen yüzü! Türkiye'de 10 yıl Honduras'ta parayla
KKTC Girne-Mersin seferini yaparken batan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise kaybolduğu "Filo Jet" feribotunun kaptanı Mustafa Öz'ün ehliyetini Güney Amerika ülkesi Honduras'tan aldığı ortaya çıkmıştı. Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut, facianın arkasındaki ehliyet skandalını gözler önüne serdi: "Türkiye'de 10 yıl süren kaptanlık unvanı, Honduras'ta gitmeye bile gerek kalmadan 3-5 bin dolara ticarethane mantığıyla satılıyor. Armatörler ucuza çalıştığı için bu kişileri tercih ediyor." dedi.
KKTC Girne-Mersin hattında çalışan Filo Jet adlı yolcu feribotunun batmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, 12 kişinin can verdiği, 16 kişinin ise kaybolduğu faciaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Kazadan kurtulan vatandaşların kaptanı uyardıkları ve geri dönülmesi gerektiğini söylemelerine rağmen inatla hiçbir önlem alınmadığına ilişkin ifadeleri, kaptanın olaydaki ihmalini gözler önüne sermişti.
İncelemelerde Mustafa Öz'ün kaptanlık ehliyetini Güney Amerika ülkesi Honduras'tan aldığı ve 2029'a kadar uzatıldığı belirlenmişti. Honduras'ın gemicilik sektöründe güvenilirliği en düşük ülkelerden biri olması kazanın arkasında yatan bir başka acı gerçeği de gün yüzüne çıkardı.
Uzmanlar, kamuoyunda merak edilen "Herkes parayı verip bu ehliyeti alabilir mi?", "Bu belge onlarca canı emanet etmek için yeterli mi?" sorulara cevap verdi.
TÜRKİYE'DE 10 YIL ALIYOR
Sabah'ın haberine göre Uzak Yol Gemi Kaptanlar Derneği Başkanı Zafer Akbulut, kaptan olmanın aşamaları, Honduras'ta verilen belge ve suistimal sürecini anlattı. Akbulut, "Türkiye'de uzakyol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmanız gerekir. Mezuniyetin ardından stajınızı tamamlayarak 4. zabit olarak göreve başlarsınız. İstenen hizmet sürelerini doldurdukça ve gerekli sınavları başarıyla geçtikten sonra sırasıyla 3. zabit, 2. zabit, 1. zabit ve son olarak kaptan olabilirsiniz. Bu süreçte İngilizce yeterlilik gibi farklı sınavlara da tabi tutulursunuz. Özetle, üniversite mezunu bir denizcinin kaptanlık unvanını alabilmesi yaklaşık 10 yılını ve yüzlerce deniz seferini alır" dedi.