Akbulut, "Ancak işler Honduras'ta Türkiye'deki gibi yürümüyor. Honduras'taki ilgili yapı, yetkili bir kurumdan ziyade bir ticarethane gibi çalışıyor. Denizcilik eğitimi almamış herhangi bir vatandaş, temel beş kursun ücretini ödeyerek "gemi adamı cüzdanı" denilen belgeyi alabiliyor. Ardından Honduras acentelerine belgelerini teslim edip 3 ila 5 bin dolar arasında bir ödeme yapıyor. Ülkeye gitmesine bile gerek kalmadan, bahsettiğimiz zabitlik aşamalarından geçmeden doğrudan gemi ehliyeti sahibi olabiliyor. Gemici, yağcı hatta mühendisler bile bu yolla ehliyet edinebiliyor. Armatörler de bu durumu sıklıkla tercih ediyor; çünkü eğitimli bir denizci 10 birim ücrete çalışırken Honduras ehliyetliler 3 birime çalışmayı kabul ediyor. Armatörler, 'Nasıl olsa geminin sigortası var, bir şey olursa tazminatımızı alırız' mantığıyla hareket ediyor" diye konuştu.