Girne'de yolcu gemisi neden battı? Uzmanlar facianın nedenlerini sıraladı

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olduğu faciada 8 kişi hayatını kaybederken, kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan uzmanlar, geminin batma nedenleri ve olası ihmalleri değerlendirdi. Kruvaziyer yöneticisi Ahmet Yazıcı, geminin batma nedenleri arasında gösterilen metal yorgunluğu iddialarına ilişkin, 26 yaşındaki geminin periyodik bakımlarının düzenli yapılması halinde yaşının tek başına bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtirken; uzak yol kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ise KKTC'de kazadan bir gün önce etkili olan şiddetli fırtınaya dikkat çekti. Çavuşoğlu, geminin su almasıyla ağırlık merkezinin değiştiğini ve stabilitesinin bozulduğunu ifade etti.