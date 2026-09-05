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Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki büyükelçilikler, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bakanlıklar ve çok sayıda kamu kurumunda kapsamlı atama ve görevden alma kararları yürürlüğe girdi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 1

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 2

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 3

İl müftülüklerinde ise dev bir rotasyon ve değişim yaşandı. Karara göre Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge görevden alındı.

Yeni atama ve yer değişiklikleriyle birlikte:
Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen,
Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah Yavuz,
Iğdır İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt,
Kilis İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel,
Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz,
Kocaeli İl Müftülüğüne, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş,
Bolu İl Müftülüğüne, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay,
Giresun İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş,
Hakkari İl Müftülüğüne Recep Eren,
Niğde İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız,
Kars İl Müftülüğüne Selami Aykul,
Nevşehir İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay,
Gümüşhane İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz,
Karaman İl Müftülüğüne, Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer,
Isparta İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş,
Kırklareli İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar,
Aksaray İl Müftülüğüne Ali Efe,
Zonguldak İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı,
Bayburt İl Müftülüğüne Basri Bektaş,
Konya İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük,
Diyarbakır İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakırullahoğlu,
Erzincan İl Müftülüğüne Selim Yazıcı,
Yalova İl Müftülüğüne, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı,
Rize İl Müftülüğüne, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk,
Şanlıurfa İl Müftülüğüne, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,
Van İl Müftülüğüne, Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak,
Bitlis İl Müftülüğüne, Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin,
Bartın İl Müftülüğüne Mehmet Çelebi,
Aydın İl Müftülüğüne, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır,
Samsun İl Müftülüğüne, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş,
Adana İl Müftülüğüne, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu,
Afyonkarahisar İl Müftülüğüne, Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik,
Burdur İl Müftülüğüne, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş,
Sinop İl Müftülüğüne Mehmet Arslaner,
Kütahya İl Müftülüğüne Hasan İzmirli atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 4

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Tuğgeneral Murat Yetiş atandı. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine ise görev süresini tamamlamak üzere Erdinç Avşar seçildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 1. Hukuk Müşavirliği görevine de Verda Gülsen Yaşar getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 5

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bazı il müdürleri görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Bu kapsamda Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevden alındı.

Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne ise Artvin İl Müdürü Nevim Öz atandı.

Bakanlıkta açık bulunan Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne ise Çetin Tutaş getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 6

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında (TOKİ) açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği görevine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Verda Gülsen Yaşar atandı.

Aynı kararname kapsamında Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Işıklı merkeze alınırken, boşalan büyükelçilik görevine Teftiş Kurulu Üyesi Haydar Kerem Divanlıoğlu atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 7

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Ulusoy merkeze alındı.

Karar kapsamında çeşitli ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerine yapılan atamalar şöyle:

Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener
Finlandiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Bahreyn Krallığı Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak
Bahreyn Krallığı Büyükelçiliğine: Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan
Umman Sultanlığı Büyükelçiliğine: İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani
Namibya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Fikriye Aslı Güven
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Yıldız
Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Fahri Türker Oba
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Alper Aktaş
Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçisi Ferhat Alkan
Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen
Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine: Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşaflıoğlu İnam atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 8

Dışişleri Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince çeşitli genel müdürlük ve başkanlıklara yeni atamalar yapıldı.

Bu kapsamda:

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Batı ve Orta Afrika): İkili İlişkiler Genel Müdürü (Güney ve Çok Taraflı Afrika) Volkan Işıkçı
İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğüne: Sadık Babür Girgin
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Güney ve Çok Taraflı Afrika): Yönet Can Tezel
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Suriye): Rıza Hakan Tekin
Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğüne: Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Esin Çakıl
Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğüne: Ertan Yalçın
Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne: Ülkü KocaeFe
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Kuzeydoğu Akdeniz): Levent Eler
Personel Genel Müdürlüğüne: Strateji Geliştirme Başkanı Tufan Büyükuzun
Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğüne: Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Polat Safi
Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne: Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Özgür
Strateji Geliştirme Başkanlığına: Burcu Aykut atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 9

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Hüseyin Yalçın Çakar atandı.

Bakanlıkta ayrıca Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Celal Baz atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 10

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Derya Örs atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Murat Uslu getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 11

Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında açık bulunan Doğu Bölge Müdürlüğü görevine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Cengiz Altaş atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 12

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya görevden alındı. Bu suretle boşalan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Mustafa Nevzat Zayim atandı.

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi 13

Rekabet Kurulunda yapılan atamalar kapsamında İkinci Başkanlığına Ahmet Algan, üyeliklerine ise Şükran Kodalak ve Cengiz Çolak atandı.

Söz konusu atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Ercan Özkan ve Prof. Dr. Osman Karamustafa atandı. Atamalar, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki anlaşmanın 7'nci maddesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü'nün 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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