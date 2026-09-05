Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi

Dışişleri Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince çeşitli genel müdürlük ve başkanlıklara yeni atamalar yapıldı.

Bu kapsamda:

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Batı ve Orta Afrika): İkili İlişkiler Genel Müdürü (Güney ve Çok Taraflı Afrika) Volkan Işıkçı

İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğüne: Sadık Babür Girgin

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Güney ve Çok Taraflı Afrika): Yönet Can Tezel

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Suriye): Rıza Hakan Tekin

Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğüne: Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Esin Çakıl

Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğüne: Ertan Yalçın

Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne: Ülkü KocaeFe

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Kuzeydoğu Akdeniz): Levent Eler

Personel Genel Müdürlüğüne: Strateji Geliştirme Başkanı Tufan Büyükuzun

Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğüne: Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Polat Safi

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne: Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Özgür

Strateji Geliştirme Başkanlığına: Burcu Aykut atandı.