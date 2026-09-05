Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklar, kurumlar ve kurullarda bayrak değişimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki büyükelçilikler, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bakanlıklar ve çok sayıda kamu kurumunda kapsamlı atama ve görevden alma kararları yürürlüğe girdi.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.
İl müftülüklerinde ise dev bir rotasyon ve değişim yaşandı. Karara göre Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge görevden alındı.
Yeni atama ve yer değişiklikleriyle birlikte:
Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen,
Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah Yavuz,
Iğdır İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt,
Kilis İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel,
Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz,
Kocaeli İl Müftülüğüne, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş,
Bolu İl Müftülüğüne, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay,
Giresun İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş,
Hakkari İl Müftülüğüne Recep Eren,
Niğde İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız,
Kars İl Müftülüğüne Selami Aykul,
Nevşehir İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay,
Gümüşhane İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz,
Karaman İl Müftülüğüne, Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer,
Isparta İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş,
Kırklareli İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar,
Aksaray İl Müftülüğüne Ali Efe,
Zonguldak İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı,
Bayburt İl Müftülüğüne Basri Bektaş,
Konya İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük,
Diyarbakır İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakırullahoğlu,
Erzincan İl Müftülüğüne Selim Yazıcı,
Yalova İl Müftülüğüne, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı,
Rize İl Müftülüğüne, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk,
Şanlıurfa İl Müftülüğüne, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,
Van İl Müftülüğüne, Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak,
Bitlis İl Müftülüğüne, Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin,
Bartın İl Müftülüğüne Mehmet Çelebi,
Aydın İl Müftülüğüne, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır,
Samsun İl Müftülüğüne, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş,
Adana İl Müftülüğüne, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu,
Afyonkarahisar İl Müftülüğüne, Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik,
Burdur İl Müftülüğüne, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş,
Sinop İl Müftülüğüne Mehmet Arslaner,
Kütahya İl Müftülüğüne Hasan İzmirli atandı.
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Tuğgeneral Murat Yetiş atandı. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine ise görev süresini tamamlamak üzere Erdinç Avşar seçildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 1. Hukuk Müşavirliği görevine de Verda Gülsen Yaşar getirildi.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bazı il müdürleri görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.
Bu kapsamda Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevden alındı.
Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne ise Artvin İl Müdürü Nevim Öz atandı.
Bakanlıkta açık bulunan Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne ise Çetin Tutaş getirildi.