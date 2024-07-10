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EURO 2024'te ikinci yarı finalist İngiltere! İspanya'nın rakibi oldu

Giriş: 10.07.2024 13:05 Güncelleme: 11.07.2024 00:49
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EURO 2024’te ikinci yarı finalist İngiltere! İspanya’nın rakibi oldu

EURO 2024'te İngiltere rakibi Hollanda'yı mağlup ederek ikinci yarı finalist oldu. İngilizler Xavi Simons'un golü ile 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Harry Kane'in penaltıdan golü ile önce skoru eşitledi. Böylece İngiltere İspanya'nın rakibi oldu. İşte maçın detayları...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist bugün belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin adı İspanya-İngiltere oldu.

Bu kez gözler 14 Temmuz'a çevrildi. Bu tarihte ise iki takım karşı karşıya gelecek ve Avrupa'nın en büyüğü belirlenecek.

İşte Hollanda-İngiltere mücadelesindeki önemli pozisyonlar ve goller...

GOLLER | HOLLANDA 1-2 İNGİLTERE

GOL! Ollie Watkins'ten usta işi gol! Dakika 90! İngiltere finale çok yakın!

Hollanda duran topta gole yaklaştı! Pickford izin vermedi!

Bu kez de Foden'ın harika şutu direğe takılıyor!

Dumfries harika yükseldi kafayı vurdu ama direğe takıldı!

Dumfries gole giden topu çizgi üzerinde durdurdu!

GOL! Xavi Simons! Önce topu çaldı sonra müthiş vurdu! Pickford'un çabası yetersiz!

İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de İspanya ile şampiyonluk maçına çıkacak.

Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı müsabaka BVB Dortmund Stadyumu'nda oynandı. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Xavi Simons'un şık vuruşunda Hollanda 1-0 öne geçti. 16. dakikada İngiltere'nin atağında ceza sahası içinde Harry Kane'e yapılan faulün ardından VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Harry Kane topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için birçok pozisyona girdi.

Mücadelenin eşitlikle sona ereceği tahmin edilirken, 90+1. dakikada Cole Palmer'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ollie Watkins, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Bu sonuçla İngiltere, adını finale yazdırdı. İngiltere ile İspanya pazar günü saat 22.00'de finalde kozlarını paylaşacak.

İŞTE İLK 11'LER:

HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.

İKİ TAKIMIN YARI FİNAL YOLCULUĞU

Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.

'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Hollanda, çeyrek finalde Türkiye ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı final biletini aldı.

İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale yükseldi.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.

HOLLANDA HÜCUMDA DAHA EFEKTİF

Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı.

İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi.

Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.

HOLLANDA 6. KEZ YARI FİNALDE

Hollanda Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

1976, 1988, 1992, 2000 ve 2004 turnuvalarında yarı finale yükselen Hollanda, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 1'ini kazanan Hollanda, 4'ünde elenmekten kurtulamadı.

Hollanda, tarihindeki tek şampiyonluğu yine Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988'deki turnuvada yaşadı.

İNGİLTERE'NİN 4. YARI FİNALİ

İngiltere, turnuva tarihinde 4. kez yarı final aşamasına yükseldi.

Turnuva tarihinde şampiyonluğu bulunmayan İngiltere, 1968 ve 1996'da yarı final oynadı ancak finale yükselemedi.

İngilizler, 2020'de ilk kez yükseldiği finalde ise İtalya'ya Wembley Stadı'ndaki mücadelede penaltılarla mağlup oldu ve kupa hasretini dindiremedi.

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