Kurulduğu günden bu yana rüşvet, yolsuzluk ve CHP'nin demirbaşlarını gasp etme gibi birçok suçlamanın hedefinde olan Yeni Parti'de ilk kurultay için geri sayıma geçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEK ADAY OLMASI BEKLENİYOR Soruşturma dosyalarına yansıyan itiraflarda Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve son olarak da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den rüşvet aldığı öne sürülen Özgür Özel'in ön seçimde tek aday olması bekleniyor.

ÖN SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK Kuruluş sürecinden bu yana çalkantılı bir süreç yaşayan Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay süreci başlıyor. 14-15 Kasım'daki kurultay öncesi genel başkanlık için tüm üyelerin katılımıyla ön seçim gerçekleştirilecek.

. Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba gibi adı İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde geçen şüpheli siyasilerin Özel'in yeni PM'sinde yer alıp almayacağı dikkatle takip edilecek. Kurultayda tüzük değişikliğine gidilerek PM üye sayısının 80'den 100'ün üzerine çıkarılabileceği de belirtiliyor.

GÖZLER YOLSUZLUK VE RÜŞVET SUÇLAMALARIYLA ANILAN İSİMLERDE Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, kurultay sürecinde gözler bir yandan da adı iddianamelerde yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla anılan isimlere çevrilecek.

İŞTE O SUÇLAMALAR...

Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanmış, bu kapsamda Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği iddia edilmişti. İmamoğlu'na yakın Turan Taşkın Özer de İBB yolsuzluk davasının şüpheli isimleri arasında yer alıyor. Ağbaba ise belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet alma, delege borsası kurma, birçok ilde adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve torpilli atamalar gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor.

4 İSİM PM DIŞI KALMIŞTI

Özgür Özel, eleştirilerin hedefindeki söz konusu 4 ismi partinin kuruluşunda Parti Meclisi'ne almayarak gündem olmuştu. 4 vekil de Özgür Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle partide görev talep etmediklerini savunsalar da bir diğer iddiaya göre Özgür Özel'in, geri planda kalmaları için bu vekillere ricacı olduğu öne sürülmüştü.