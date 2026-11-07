8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş?

Bunun üzerine yaklaşık 15 dakika sonra yeniden aradığı kişileri, "Yemeği evde mi hazırlatayım yoksa restoranda mı?" diyerek Gazlıgöl'e çağırdığını ve tuzağa çektiğini anlattı.

YEMEK BAHANESİYLE TUZAĞA ÇEKTİ Olayın geçmişine ilişkin ayrıntıları anlatan Özdemir, 4 Kasım gecesi saat 22.30 sıralarında Noman Toprak ile telefonda görüştüğünü belirtti. Görüşme sırasında mikrofonu kapattığını, karşı tarafın hattı açık zannederek arkasından küfürlü ifadeler kullandığını ve senetleri bankaya verme planını konuştuğunu duyduğunu ifade etti.

5 Kasım sabahı saat 08.00'den itibaren evinde yaklaşık 1 litre votka içen şüphelinin, pompalı av tüfeğini, fişek kovanını ve bıçağı aracına koyarak yola çıktığı belirtildi. Yolda viski ve sigara alarak alkol almaya devam eden Özdemir, Gazlıgöl'de buluştuğu Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel'i tarla bakma bahanesiyle Ayazini köyü kırsalına götürdü.

Burada çıkan tartışmada 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren Özdemir'in, torpidodaki senet çantasını alarak kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin olayın hemen ardından babasını ve sanayi esnafı Hacı İsmail Yakın'ı arayarak cinayeti haber verdiği belirtildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHINDA CİNAYET VE ARAÇ GASP ETTİ

İzini kaybettirmek amacıyla Kıyır köyü ormanlık alanına geçen şüpheli, araç değiştirmek için önünü kestiği 35 AG 5198 plakalı aracın sürücüsü Seydi Ahmet Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş'u, direnerek tüfeği tutmaya çalışmaları üzerine vurarak öldürdü. Ardından çiftin aracını gasp etti.

Kaçışı sırasında aracıyla hafif şekilde sürtüştüğü ve polisi arayacağını söyleyen İsmail Şen'i açık camdan ateş ederek öldürdü. Takip edilmemek amacıyla cep telefonunu da dışarı fırlattı.

Selimiye köyü yakınlarında kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü tırın sürücüsü Mustafa Köse'yi vurarak yaraladı.

Afyonkarahisar merkezinde polis çevirmesinden kaçmak için ara sokaklara giren Özdemir, kendisine korna çalan ve telefonla kaydetmeye çalışan kadın sürücü Sevgi Postalcı'ya ateş ederek ağır yaraladı.

ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU ARACA ATEŞ AÇTI

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında öğretmenlerin bulunduğu araca yardım isteme bahanesiyle yaklaşan şüpheli, 3'ten geriye doğru sayarak ateş açtı.

Saldırıda Hilal Mete ve Ayşe Suna Demir hayatını kaybetti. Araçta cenazeler bulunması nedeniyle şüphelinin aracı almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

KENDİSİNİ MİT PERSONELİ OLARAK TANITMIŞ

Özdemir'in kaçış sırasında iki farklı aracı daha gasp ettiği belirtildi. Tabanca bulmak amacıyla girdiği köylerde muhtarlara kendisini Ankara'dan gelen görevli veya MİT personeli olarak tanıttı.

Seyitgazi'de önünü kestiği araçtaki gençlerin, uyuşturucu denetimi izlenimi veren şüpheliye "Komutanım" demesi üzerine, "Beni asker sanmaları hoşuma gitti" dediği ve aracın yanı sıra cep telefonlarını da gasp ettiği aktarıldı.

Kullandığı aracın çamura saplanmasının ardından bir köyde sessizce iterek çaldığı otomobille kaçmaya çalışan Özdemir, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ALKOL DETAYI

Sorgusunda gerçekleştirdiği eylemleri alkolün etkisi altında yaptığını ileri süren Arif Sefa Özdemir, pişman olduğunu iddia etti.