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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in katliam öncesi yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Eski eşini arayarak dikkat çeken ifadeler kullanan zanlının sözleri soruşturma dosyasına yansıdı. 40 bin euroluk biçerdöver anlaşmazlığıyla başlayan kanlı olaylar zincirinde ortaya çıkan detay kan dondurdu.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş? 1

Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı seri cinayet ve araç gaspı zincirinin şüphelisi Arif Sefa Özdemir'e ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş? 2

Soruşturma kapsamında, Özdemir'in katliamdan hemen önce eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına ulaşıldı.

KATLİAM ÖNCESİ ESKİ EŞİNİ ARAMIŞ
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, 8 kişinin hayatını kaybettiği cinayetlerin ardından ortaya çıkan bilgilere göre Arif Sefa Özdemir, çocuklarına bakmadığı gerekçesiyle eşiyle Mayıs 2025'te resmen boşandı. Ancak eski eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Şubat 2026'ya kadar aynı evde yaşamayı sürdürdüler.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş? 3

Eski eşinin daha sonra Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ailesinin yanına yerleştiğini ifadesinde anlatan Özdemir, boşanmalarına rağmen telefonla görüşmeye devam ettiklerini belirtti.

"ÇOCUKLARIN BAŞINA GEL, BENİM BAŞIM BELAYA GİRECEK"
Katil zanlısı Özdemir'in, cinayetlerin işlendiği 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Manisa'da bulunan eski eşi Kevser Solmaz'ı telefonla aradığı belirlendi.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş? 4

Görüşmede eski eşine, "Afyon'a çocukların başına gel, benim başım belaya girecek" diyen Özdemir'in, eski eşinin bu talebe karşılık "Düşüneceğini ve kendisine haber vereceğini" söylemesi üzerine "Sen bilirsin" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş? 5

Savcılıktaki sorgusunda bu sözlerinin nedeni sorulan Özdemir, biçerdöver alım satımından kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Noman Toprak ile aralarında büyük bir çatışma ve sorun çıkacağını bildiğini, bu nedenle çocuklarını güvenceye almak amacıyla böyle konuştuğunu beyan etti.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş? 6

YEMEK BAHANESİYLE TUZAĞA ÇEKTİ
Olayın geçmişine ilişkin ayrıntıları anlatan Özdemir, 4 Kasım gecesi saat 22.30 sıralarında Noman Toprak ile telefonda görüştüğünü belirtti. Görüşme sırasında mikrofonu kapattığını, karşı tarafın hattı açık zannederek arkasından küfürlü ifadeler kullandığını ve senetleri bankaya verme planını konuştuğunu duyduğunu ifade etti.

Bunun üzerine yaklaşık 15 dakika sonra yeniden aradığı kişileri, "Yemeği evde mi hazırlatayım yoksa restoranda mı?" diyerek Gazlıgöl'e çağırdığını ve tuzağa çektiğini anlattı.

8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş? 7

5 Kasım sabahı saat 08.00'den itibaren evinde yaklaşık 1 litre votka içen şüphelinin, pompalı av tüfeğini, fişek kovanını ve bıçağı aracına koyarak yola çıktığı belirtildi. Yolda viski ve sigara alarak alkol almaya devam eden Özdemir, Gazlıgöl'de buluştuğu Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel'i tarla bakma bahanesiyle Ayazini köyü kırsalına götürdü.

Burada çıkan tartışmada 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren Özdemir'in, torpidodaki senet çantasını alarak kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin olayın hemen ardından babasını ve sanayi esnafı Hacı İsmail Yakın'ı arayarak cinayeti haber verdiği belirtildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHINDA CİNAYET VE ARAÇ GASP ETTİ
İzini kaybettirmek amacıyla Kıyır köyü ormanlık alanına geçen şüpheli, araç değiştirmek için önünü kestiği 35 AG 5198 plakalı aracın sürücüsü Seydi Ahmet Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş'u, direnerek tüfeği tutmaya çalışmaları üzerine vurarak öldürdü. Ardından çiftin aracını gasp etti.

Kaçışı sırasında aracıyla hafif şekilde sürtüştüğü ve polisi arayacağını söyleyen İsmail Şen'i açık camdan ateş ederek öldürdü. Takip edilmemek amacıyla cep telefonunu da dışarı fırlattı.

Selimiye köyü yakınlarında kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü tırın sürücüsü Mustafa Köse'yi vurarak yaraladı.

Afyonkarahisar merkezinde polis çevirmesinden kaçmak için ara sokaklara giren Özdemir, kendisine korna çalan ve telefonla kaydetmeye çalışan kadın sürücü Sevgi Postalcı'ya ateş ederek ağır yaraladı.

ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU ARACA ATEŞ AÇTI
İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında öğretmenlerin bulunduğu araca yardım isteme bahanesiyle yaklaşan şüpheli, 3'ten geriye doğru sayarak ateş açtı.

Saldırıda Hilal Mete ve Ayşe Suna Demir hayatını kaybetti. Araçta cenazeler bulunması nedeniyle şüphelinin aracı almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

KENDİSİNİ MİT PERSONELİ OLARAK TANITMIŞ
Özdemir'in kaçış sırasında iki farklı aracı daha gasp ettiği belirtildi. Tabanca bulmak amacıyla girdiği köylerde muhtarlara kendisini Ankara'dan gelen görevli veya MİT personeli olarak tanıttı.

Seyitgazi'de önünü kestiği araçtaki gençlerin, uyuşturucu denetimi izlenimi veren şüpheliye "Komutanım" demesi üzerine, "Beni asker sanmaları hoşuma gitti" dediği ve aracın yanı sıra cep telefonlarını da gasp ettiği aktarıldı.

Kullandığı aracın çamura saplanmasının ardından bir köyde sessizce iterek çaldığı otomobille kaçmaya çalışan Özdemir, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ALKOL DETAYI
Sorgusunda gerçekleştirdiği eylemleri alkolün etkisi altında yaptığını ileri süren Arif Sefa Özdemir, pişman olduğunu iddia etti.

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