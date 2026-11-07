8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'den katliam öncesi telefon! Eski eşine bakın ne demiş?
Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in katliam öncesi yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Eski eşini arayarak dikkat çeken ifadeler kullanan zanlının sözleri soruşturma dosyasına yansıdı. 40 bin euroluk biçerdöver anlaşmazlığıyla başlayan kanlı olaylar zincirinde ortaya çıkan detay kan dondurdu.
Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı seri cinayet ve araç gaspı zincirinin şüphelisi Arif Sefa Özdemir'e ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında, Özdemir'in katliamdan hemen önce eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına ulaşıldı.
KATLİAM ÖNCESİ ESKİ EŞİNİ ARAMIŞ
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, 8 kişinin hayatını kaybettiği cinayetlerin ardından ortaya çıkan bilgilere göre Arif Sefa Özdemir, çocuklarına bakmadığı gerekçesiyle eşiyle Mayıs 2025'te resmen boşandı. Ancak eski eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Şubat 2026'ya kadar aynı evde yaşamayı sürdürdüler.
Eski eşinin daha sonra Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ailesinin yanına yerleştiğini ifadesinde anlatan Özdemir, boşanmalarına rağmen telefonla görüşmeye devam ettiklerini belirtti.
"ÇOCUKLARIN BAŞINA GEL, BENİM BAŞIM BELAYA GİRECEK"
Katil zanlısı Özdemir'in, cinayetlerin işlendiği 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Manisa'da bulunan eski eşi Kevser Solmaz'ı telefonla aradığı belirlendi.
Görüşmede eski eşine, "Afyon'a çocukların başına gel, benim başım belaya girecek" diyen Özdemir'in, eski eşinin bu talebe karşılık "Düşüneceğini ve kendisine haber vereceğini" söylemesi üzerine "Sen bilirsin" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.
Savcılıktaki sorgusunda bu sözlerinin nedeni sorulan Özdemir, biçerdöver alım satımından kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Noman Toprak ile aralarında büyük bir çatışma ve sorun çıkacağını bildiğini, bu nedenle çocuklarını güvenceye almak amacıyla böyle konuştuğunu beyan etti.