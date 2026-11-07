60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor
İstanbul'da 60 yıl boyunca aralıksız deklanşöre basarak kentin hafızasını ve Türkiye'nin yakın tarihini ölümsüzleştiren, "Foto Metin" lakabıyla tanınan duayen fotoğrafçı Metin Türkmenoğlu'nun mirası, Eyüpsultan'da kurulan müzede yaşatılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan merhum liderler Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'e kadar tarihe damga vuran pek çok ismi fotoğraflayan Türkmenoğlu'nun eserleri ve hatıraları, ziyaretçileri duygu dolu bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
İstanbul Eyüpsultan'a Balkanlar'dan göç eden bir ailenin ferdi olan Metin Türkmenoğlu, meslek hayatına babasının yanında Sütlüce Mezbahası'nda başladı. Fotoğrafçılık başlangıçta aklında bile yokken askerlik yıllarında hayatı tamamen değişti.
Usta fotoğrafçının o günlerini anlatan oğlu Şener Türkmenoğlu, babasının fotoğraf makinesiyle tanışma hikâyesini şu sözlerle anlattı:
"Bir akşam koğuşta bir kutu yere düşüyor. Askerler kutuya baktıklarında içinden bir fotoğraf makinesi çıkıyor. Makinenin başka bir askere ait olduğunu öğrenen babam, 'Bunu bana satar mısın?' diye soruyor. Asker de kabul ediyor. Böylece babam, 1961 yılında fotoğrafçılıkla hiçbir ilgisi yokken askerlik görevine kesici olarak gidiyor, dönüşte ise hem kesici hem de fotoğrafçı oluyor."
Askerlik dönüşünde amatör olarak başladığı fotoğrafçılıkta, ustasının desteğiyle profesyonelliğe ilk adımını atan Metin Türkmenoğlu'nun meslek hayatındaki gelişimini anlatan Şener Türkmenoğlu, "Eyüp'te Foto Münür olarak tanıdığımız, fotoğrafçılığın duayen isimlerinden biri vardı. Aynı zamanda babamın ustasıydı. Babamın fotoğrafçılığa duyduğu heyecanı ve gösterdiği çabayı görünce ona destek oldu. Önce bir makine verdi, ardından daha iyi bir makine ve flaş temin ederek kendisini geliştirmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
YEŞİL SAHALARDA ÇİFT MAKİNEYLE 30 YILLIK NOSTALJİ
Metin Türkmenoğlu, 1969 yılında Eyüpsultan'da ilk dükkanını açtı. Aynı dönemde kalecilik de yapan Türkmenoğlu, spor gazetelerinde foto muhabiri olarak görev almaya başladı.
Yeşil sahalarda 30 yıl boyunca aralıksız görev yapan usta fotoğrafçının çalışma yöntemini anlatan oğlu Şener Türkmenoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu tam 30 yıl boyunca aralıksız sürdürdü. Babam her maça iki fotoğraf makinesiyle giderdi. Bir makineyle çalıştığı gazete veya spor dergisi için, diğeriyle de kendi arşivi için fotoğraf çekerdi. Bugün teknik direktör, spor yazarı veya spor yorumcusu olarak tanıdığınız isimlerin neredeyse tamamının Foto Metin imzalı fotoğrafları vardır. Birçok futbolcu da albümlerini açtığında fotoğraflarının Foto Metin imzasını taşıdığını söyler."