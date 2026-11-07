"Babam, Cumhurbaşkanımızın o dönemlerde çok sayıda fotoğrafını çekti. O günlerde başlayan tanışıklıkları, yıllar içinde güçlü bir dostluğa dönüştü. Cumhurbaşkanımız Eyüp'e her geldiğinde babamı sorar. Karşılaştıklarında ona sarılır, öper ve hâlini hatırını sorar. 'Bir eksiğin, bir ihtiyacın var mı?' diye sorduğuna ben de şahit oldum. Bununla ilgili çok güzel bir anımız var. 2003 yılında Eyüp Amatör Futbol Genç Takımı Türkiye şampiyonu olmuştu. Cumhurbaşkanımız da o dönemde yeni başbakandı. Törene geldiğinde babamı gördü ve onunla sohbet etti. Saat 10.00 sıralarında törenin sonunda amatör takıma kupa verilecekti. Cumhurbaşkanımız da kupayı vermesi için davet edilmişti. Törende çok sayıda fotoğrafçı bulunuyordu. Cumhurbaşkanımız, babamı daha önce gördüğü için mikrofonu eline aldı ve 'Bir dakika.' dedi. Ardından, 'Bu fotoğraf böyle çekilmez. Burası Eyüpsultan. Burada bu fotoğraf Foto Metin olmadan çekilmez. Neredesin Metin Abi?' diye seslendi. Babam kalabalığın arasından yanına gelince de 'Şimdi çekebilirsiniz, Metin Abi geldi.' dedi. Bu olay bizim için unutulmaz ve çok özel bir anıdır."