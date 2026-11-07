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60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da 60 yıl boyunca aralıksız deklanşöre basarak kentin hafızasını ve Türkiye'nin yakın tarihini ölümsüzleştiren, "Foto Metin" lakabıyla tanınan duayen fotoğrafçı Metin Türkmenoğlu'nun mirası, Eyüpsultan'da kurulan müzede yaşatılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan merhum liderler Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'e kadar tarihe damga vuran pek çok ismi fotoğraflayan Türkmenoğlu'nun eserleri ve hatıraları, ziyaretçileri duygu dolu bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 1

İstanbul Eyüpsultan'a Balkanlar'dan göç eden bir ailenin ferdi olan Metin Türkmenoğlu, meslek hayatına babasının yanında Sütlüce Mezbahası'nda başladı. Fotoğrafçılık başlangıçta aklında bile yokken askerlik yıllarında hayatı tamamen değişti.

60 YILLIK TARİHİ OBJEKTİFİNE SIĞDIRDI! FOTO METİN'İN MİRASI MÜZEDE YAŞIYOR
60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 2

Usta fotoğrafçının o günlerini anlatan oğlu Şener Türkmenoğlu, babasının fotoğraf makinesiyle tanışma hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Bir akşam koğuşta bir kutu yere düşüyor. Askerler kutuya baktıklarında içinden bir fotoğraf makinesi çıkıyor. Makinenin başka bir askere ait olduğunu öğrenen babam, 'Bunu bana satar mısın?' diye soruyor. Asker de kabul ediyor. Böylece babam, 1961 yılında fotoğrafçılıkla hiçbir ilgisi yokken askerlik görevine kesici olarak gidiyor, dönüşte ise hem kesici hem de fotoğrafçı oluyor."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 3

Askerlik dönüşünde amatör olarak başladığı fotoğrafçılıkta, ustasının desteğiyle profesyonelliğe ilk adımını atan Metin Türkmenoğlu'nun meslek hayatındaki gelişimini anlatan Şener Türkmenoğlu, "Eyüp'te Foto Münür olarak tanıdığımız, fotoğrafçılığın duayen isimlerinden biri vardı. Aynı zamanda babamın ustasıydı. Babamın fotoğrafçılığa duyduğu heyecanı ve gösterdiği çabayı görünce ona destek oldu. Önce bir makine verdi, ardından daha iyi bir makine ve flaş temin ederek kendisini geliştirmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 4

YEŞİL SAHALARDA ÇİFT MAKİNEYLE 30 YILLIK NOSTALJİ

Metin Türkmenoğlu, 1969 yılında Eyüpsultan'da ilk dükkanını açtı. Aynı dönemde kalecilik de yapan Türkmenoğlu, spor gazetelerinde foto muhabiri olarak görev almaya başladı.

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 5

Yeşil sahalarda 30 yıl boyunca aralıksız görev yapan usta fotoğrafçının çalışma yöntemini anlatan oğlu Şener Türkmenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu tam 30 yıl boyunca aralıksız sürdürdü. Babam her maça iki fotoğraf makinesiyle giderdi. Bir makineyle çalıştığı gazete veya spor dergisi için, diğeriyle de kendi arşivi için fotoğraf çekerdi. Bugün teknik direktör, spor yazarı veya spor yorumcusu olarak tanıdığınız isimlerin neredeyse tamamının Foto Metin imzalı fotoğrafları vardır. Birçok futbolcu da albümlerini açtığında fotoğraflarının Foto Metin imzasını taşıdığını söyler."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 6

Türk spor tarihine damga vuran unutulmaz kareleri paylaşan Şener Türkmenoğlu, arşivdeki fotoğrafların önemine de dikkat çekti:


"Bakın, bu fotoğraf 1970'li yıllardan bir milli takım karesi. Cemil Turan, Fatih Terim ve dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Ardiles aynı karede. Şuradaki fotoğraflar ise Rıza Çalımbay ve Rıdvan Dilmen'in 20 yaşındayken Ümit Millî Takım'da çekilmiş fotoğrafları. Düşünün, bu fotoğraf ikisinin de albümünde bulunuyor. Babamın, Cruyff'un da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü Avrupa ve dünya karmasının Türkiye'ye geldiği dönemde çektiği fotoğraflar da arşivimizde. Fatih Terim'in Avusturya maçındaki seremonisine ait kareler de burada."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 7

BAŞKAN ERDOĞAN İLE YILLAR SÜREN VEFA VE DOSTLUK

Metin Türkmenoğlu, futbol oynadığı yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğraflarını çekti. O dönem başlayan tanışıklık, yıllar içinde güçlü bir dostluğa dönüştü. Başkan Erdoğan ile babası arasındaki bağı anlatan Şener Türkmenoğlu, yaşadıkları unutulmaz bir anıyı şöyle aktardı:

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 8

"Babam, Cumhurbaşkanımızın o dönemlerde çok sayıda fotoğrafını çekti. O günlerde başlayan tanışıklıkları, yıllar içinde güçlü bir dostluğa dönüştü. Cumhurbaşkanımız Eyüp'e her geldiğinde babamı sorar. Karşılaştıklarında ona sarılır, öper ve hâlini hatırını sorar. 'Bir eksiğin, bir ihtiyacın var mı?' diye sorduğuna ben de şahit oldum. Bununla ilgili çok güzel bir anımız var. 2003 yılında Eyüp Amatör Futbol Genç Takımı Türkiye şampiyonu olmuştu. Cumhurbaşkanımız da o dönemde yeni başbakandı. Törene geldiğinde babamı gördü ve onunla sohbet etti. Saat 10.00 sıralarında törenin sonunda amatör takıma kupa verilecekti. Cumhurbaşkanımız da kupayı vermesi için davet edilmişti. Törende çok sayıda fotoğrafçı bulunuyordu. Cumhurbaşkanımız, babamı daha önce gördüğü için mikrofonu eline aldı ve 'Bir dakika.' dedi. Ardından, 'Bu fotoğraf böyle çekilmez. Burası Eyüpsultan. Burada bu fotoğraf Foto Metin olmadan çekilmez. Neredesin Metin Abi?' diye seslendi. Babam kalabalığın arasından yanına gelince de 'Şimdi çekebilirsiniz, Metin Abi geldi.' dedi. Bu olay bizim için unutulmaz ve çok özel bir anıdır."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 9

YEŞİLÇAM YILDIZLARINDAN TÜRKİYE SİYASETİNİN LİDERLERİNE

Usta fotoğrafçı Metin Türkmenoğlu, yalnızca spor dünyasının değil, sanat ve siyaset camiasının da önemli isimlerini objektifine yansıttı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından siyaset dünyasının liderlerine kadar pek çok ismin fotoğrafını çeken Türkmenoğlu, aynı zamanda Eyüpsultan'ın sosyal ve kültürel tarihine de tanıklık etti.

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 10

Arşivdeki fotoğraflar üzerinden geçmişe yolculuk yapan Şener Türkmenoğlu, dönemin önemli isimlerini ve olaylarını şu sözlerle anlattı:

"Bu fotoğraflardan biri, 1966 yılında Irak Başbakanı Abdurrahman'ın gerçekleştirdiği ziyarete ait. Eyüp Çocuk Yuvası vardı, ancak bugün kapalı. O dönem burada sürekli Türk filmleri çekilirdi. Sanatçılar ve oyuncular geldiğinde Eyüp halkı ve görevliler hemen babamı çağırırdı. Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Türkan Şoray; kim gelirse gelsin o günün anısına fotoğrafları çekilirdi. Arşivimizde Vurgun filminden de kareler var. Bu fotoğrafta Gönül Yazar ve Cüneyt Arkın, Çocuk Yuvası Müdürü ile birlikte görülüyor.
Bu kare ise 1972 yılında İstanbul Belediye Başkanı Fahri Atabey tarafından gerçekleştirilen Eyüp Camii Meydanı'nın açılışına ait. Burada gördüğünüz fotoğraflar, 33 İslam ülkesi adına hazırlanan 33 kareden oluşuyordu. Dış avludan türbeye kadar uzanan uzun bir kuyruk var. İnsanlar türbeye girebilmek için bekliyor. O dönemdeki bu saygı ve ilgiyi bugün biraz arıyoruz."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 11

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde çekilen bir fotoğrafın hikâyesini de anlatan Şener Türkmenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf, Turgut Özal'ın başbakan olduğu ilk dönemde çekildi. Eski sinemamız Melek Sineması'nda bir toplantı düzenlenmişti. Toplantının ardından çıkışta halkı selamlarken babam bu kareyi çekmişti. Bugün ne o sinema var ne de o günler..."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 12

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fotoğrafını da arşivden gösteren Şener Türkmenoğlu, babasının siyaset dünyasındaki pek çok ismi fotoğrafladığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu fotoğraf, Süleyman Demirel'in Bayrampaşa ziyaretinden. Nihat Bey, Eyüplü bir adaydı. Babam yalnızca spor alanında değil, siyaset dünyasında da aktifti. Siyasetçilerin Eyüp ziyaretlerinde ve düzenledikleri toplantılarda da fotoğraflarını çekerdi."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 13

ARALANAN TARİH PERDESİ EYÜPSULTAN'DAKİ MÜZEDE YAŞIYOR

Foto Metin olarak tanınan Metin Türkmenoğlu, 80'li yaşlarına geldiğinde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ailesinin ısrarı üzerine istemese de mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Fotoğrafçılığın teknolojik dönüşümüne dikkat çeken oğlu Şener Türkmenoğlu, babasının yıllarca emek verdiği meslek tarzının zamanla değiştiğini belirterek, "Babamın fotoğrafçılık tarzı zamanla dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere yenik düştü." dedi.

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 14

Babasının stüdyosuna ve mesleğine duyduğu tutkuyu anlatan Şener Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam mesleğini hiç bırakmak istemedi. Çünkü burası artık onun için bir yuva, bir ev gibiydi. İki saatliğine de olsa üç saatliğine de olsa her gün stüdyoya gelirdi. Ancak her şeyin bir sonu var. İnsan bazen en sevdiği işi bile zamanında bırakmalı. Önemli olan, güzel anılarla ve güzel bir şekilde veda edebilmek."

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 15

Usta fotoğrafçı, müzenin açılışını gördükten sonra 2023 yılında hayatını kaybetti. Geride ise İstanbul'un ve Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan binlerce fotoğraf karesi bıraktı.

60 yıllık tarihi objektifine sığdırdı! Foto Metin'in mirası müzede yaşıyor 16

Babasından kalan bu büyük mirası yaşatmak için harekete geçen Şener Türkmenoğlu, müzeyi kendi çabalarıyla oluşturduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burayı kendi çabalarımızla bir müzeye dönüştürdük. Böylece babamızın hatırasını, yıllarca emek verdiği yerde yaşatıyoruz. Ayrıca müzede, babamın 60 yıl boyunca kullandığı fotoğraf makineleri ve diğer fotoğrafçılık ekipmanları da bulunuyor. Bu yönüyle de çok değerli bir mini müze olduğunu düşünüyoruz. Bu mirası yaşatabildiğimiz kadar yaşatmaya çalışacağız."

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