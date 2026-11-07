A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları aslen nereli? Arda Güler'in memleketi şaşırttı

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimleri, futbol kariyerlerinin yanı sıra hayat hikayeleriyle de gündeme geliyor. Ay-yıldızlı formayı terleten oyuncuların nerede doğdukları ve ailelerinin hangi şehirlerden olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor.