A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları aslen nereli? Arda Güler'in memleketi şaşırttı
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları, sahadaki performanslarının yanı sıra özel yaşamlarıyla da merak ediliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere milli futbolcuların memleketleri araştırılıyor. Peki, Bizim Çocuklar aslen nereli? İşte milli yıldızların memleketlerine ilişkin merak edilenler...
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimleri, futbol kariyerlerinin yanı sıra hayat hikayeleriyle de gündeme geliyor. Ay-yıldızlı formayı terleten oyuncuların nerede doğdukları ve ailelerinin hangi şehirlerden olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor.
A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların doğum yerleri ile ailelerinin memleketleri her zaman aynı olmayabiliyor. Türkiye'de dünyaya gelen oyuncuların yanı sıra yurt dışında doğup büyüyen milli futbolcular da bulunuyor.
İşte Bizim Çocuklar'ın memleketleri...
- Hakan Çalhanoğlu | Bayburt
- Deniz Gül | Adana
- Orkun Kökçü | Afyonkarahisar
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Oğuz Aydın | Elazığ
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Zeki Çelik | Muş
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Ozan Kabak | Mardin
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Serhat Öztaşdelen | İzmir
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Abdülkerim Bardakcı | Konya
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Can Uzun | Rize
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Ahmetcan Kaplan | Trabzon
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Mustafa Eskihellaç | Trabzon
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Ferdi Kadıoğlu | Trabzon