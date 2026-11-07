Avrupa Birliği (AB) ve ABD, çocukları ve gençleri dijital platformların algoritma tuzaklarından korumak için teknoloji devlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Tekelleşme, haksız rekabet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi ihlaller nedeniyle Google, YouTube, Meta ve X gibi şirketlere milyarlarca euroluk ve dolarlık yaptırımlar uygulanırken, AB Komisyonu bu kez TikTok'un "Sizin İçin" akışını mercek altına aldı. Kullanıcıları sürekli benzer içeriklere yönlendiren ve "tavşan deliği etkisi" olarak tanımlanan algoritmanın özellikle çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtildi. İhlalin kesinleşmesi halinde TikTok'a küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.

ABD ve Avrupa ülkeleri, çocukları ve gençleri algoritmaların oluşturduğu dijital risklerden korumak amacıyla teknoloji devlerini yakın takibe aldı. Son olarak TikTok'un "Sizin İçin" akışında kullandığı içerik öneri sistemi, Avrupa Birliği tarafından mercek altına alındı.

AB Komisyonunun, soruşturmanın mevcut aşamasında TikTok'un "Sizin İçin" akışının tasarımını değiştirmesi gerektiği görüşünde olduğu bildirildi.

Kullanıcıların belirli türdeki içeriklerle etkileşimi arttıkça algoritmanın daha fazla benzer içerik önerdiğine dikkat çekilen açıklamada, "tavşan deliği etkisi" olarak adlandırılan bu durumun özellikle çocukların ve bazı yetişkinlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtildi. TİKTOK'A YILLIK CİROSUNUN YÜZDE 6'SINA KADAR CEZA UYGULANABİLECEK AB Komisyonunun açıklamasında, TikTok'un öneri algoritmasının kullanıcıları bu tür içerik döngülerine sürükleme riskini yeterince değerlendirmediğinin tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu içeriklere sürekli maruz kalmanın üzüntü ve kaygıyı artırabileceğine işaret edilirken, TikTok'un bu risklere karşı etkili önlemler almadığı ifade edildi.

AB'DEN TAVŞAN DELİĞİ TUZAĞINA MÜDAHALE! RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR Sabah'ta yer alan habere göre, AB Komisyonu, TikTok'un içerik öneri sistemine yönelik yürüttüğü soruşturmanın ön bulgularına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, TikTok'un "Sizin İçin" olarak adlandırılan kişiselleştirilmiş video akışının kullanıcıları ruh sağlığı sorunları ve beden algısı gibi konularda sürekli benzer içeriklere maruz bırakabildiği bildirildi.

TikTok'un ön bulgulara karşı yazılı savunma sunabileceği belirtilen açıklamada, ihlalin nihai kararla teyit edilmesi halinde şirkete küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabileceğine dikkat çekildi.



KURAL 2023 YILINDA AÇIKLANDI

Avrupa Birliği, 2023 yılında kullanıcı sayısı yüksek olan Google, Facebook, TikTok, YouTube ve X'in de aralarında bulunduğu 19 platforma yönelik daha katı kurallar getirdi.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sıkı kurallara tabi tutulacak büyük dijital platformlar ile arama motorlarının listesini belirledi. Açıklamada, listedeki 19 platformun 4 ay içinde yasa kapsamındaki tüm yeni yükümlülüklere uymak zorunda olduğu bildirildi.