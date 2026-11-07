Başkan Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü için Azerbaycan'a gidecek: “Kardeşliğimizin aşamayacağı hiçbir engel yok”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iki ülke arasındaki bağların diplomatik ilişkilerin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak kardeşlik mesajı vermişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla yarın Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekmişti.
"KARDEŞLİĞİN AŞAMAYACAĞI HİÇBİR ENGEL YOK"
Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün kutlanacağını belirterek, fevkalade bir durum yaşanmaması halinde o gün Azerbaycan'da olmayı planladığını ifade etmişti.
Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."
ALİYEV'E HAVADA KUTLAMA
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü gökyüzünde kutlamıştı.
Güney Kore ziyareti için İstanbul'dan havalanan Erdoğan'ın uçağı, Azerbaycan hava sahasından geçerken pilot, Başkan Erdoğan'ın mesajını okumuştu.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer vermişti:
"Kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım. Bu vesile ile ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum."