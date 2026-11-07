"Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ALİYEV'E HAVADA KUTLAMA

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü gökyüzünde kutlamıştı.

Güney Kore ziyareti için İstanbul'dan havalanan Erdoğan'ın uçağı, Azerbaycan hava sahasından geçerken pilot, Başkan Erdoğan'ın mesajını okumuştu.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım. Bu vesile ile ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum."