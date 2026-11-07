Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada
Fransa'da tansiyon dinmek bilmiyor. Başta Sarı Yelekliler ve öğrenciler olmak üzere yüz binlerce Fransız vatandaşı, emeklilik ve ekonomik reformlara karşı ülkenin dört bir yanında yeniden sokaklara döküldü. Başkent Paris ve Strazburg başta olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleri şehir merkezlerine girişleri kapatırken, gazlı ve ses bombalı müdahaleler yaşandı. Fransa sokaklarındaki sıcak atmosferi ve yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın canlı yayında aktardı.
Fransa'da sokaklar yeniden alev aldı. Emeklilik ve ekonomik reformlara yönelik öfke dinmek bilmiyor.
Sarı Yelekliler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu yüz binlerce kişi, hükümetin politikalarına tepki göstermek için meydanlara indi.
Paris'ten Strazburg'a birçok kentte güvenlik güçleri geniş önlemler alırken, protestolar gaz ve ses bombalarının kullanıldığı müdahalelere sahne oldu. Fransa'da tansiyon her geçen dakika yükselirken, sokaklardaki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın canlı yayında aktardı.
STRAZBURG'DA KÖPRÜLER KAPATILDI: JANDARMA İLK KEZ SOKAKTA
Strazburg sokaklarındaki son durumu canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Görmüş olduğunuz gibi Strazburg merkezinde gösteri ve yürüyüş devam ediyor. Binlerce kişinin katıldığını söyleyelim. Perşembe günü burada, hemen şu an bulunduğum noktada şiddet olayları yaşanmıştı ve bir otobüs dolusu gösterici de gözaltına alınmıştı." ifadelerini kullandı.
Fransız güvenlik güçlerinin aldığı sert tedbirlere dikkat çeken Aydın, "Görmüş olduğunuz gibi kanallar üzerindeki köprülerde hem Cumhuriyet Muhafızları hem de jandarma bulunuyor. İlk olarak gözümüze çarpan yeni bir gelişme ise jandarmanın artık Fransa'da sokaklara inmesi. Birçok köprüde ve merkezde jandarma araçları bulunuyor. Şehir merkezindeki mağazaların, dükkânların bulunduğu tarihi ve turistik bölgeye girişler engelleniyor." sözleriyle güvenlik önlemlerinin ulaştığı boyutu aktardı.
PARİS VE CORBEAU BÖLGESİNDE MÜDAHALE ALARMI
Fransa genelindeki diğer gösterilere de değinen muhabir Ömer Aydın, "Fransa'nın her tarafında gösteriler devam ediyor. Başkent Paris'te iki ayrı güzergâhta sendikaların düzenlediği yürüyüş sona erdi ve Nation Meydanı'nda şu an binlerce kişi bekletiliyor. Diğer taraftan Sarı Yeleklilerden özellikle Concorde Meydanı'na yürüme çağrısı vardı. Sarı Yelekliler, Concorde Meydanı'na çıkmaya çalışıyor. Concorde Meydanı'nın Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ile Fransa Meclisi'nin arasında bulunduğunu da belirtelim." dedi.