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Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da tansiyon dinmek bilmiyor. Başta Sarı Yelekliler ve öğrenciler olmak üzere yüz binlerce Fransız vatandaşı, emeklilik ve ekonomik reformlara karşı ülkenin dört bir yanında yeniden sokaklara döküldü. Başkent Paris ve Strazburg başta olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleri şehir merkezlerine girişleri kapatırken, gazlı ve ses bombalı müdahaleler yaşandı. Fransa sokaklarındaki sıcak atmosferi ve yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın canlı yayında aktardı.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 1

Fransa'da sokaklar yeniden alev aldı. Emeklilik ve ekonomik reformlara yönelik öfke dinmek bilmiyor.

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Sarı Yelekliler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu yüz binlerce kişi, hükümetin politikalarına tepki göstermek için meydanlara indi.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 2

Paris'ten Strazburg'a birçok kentte güvenlik güçleri geniş önlemler alırken, protestolar gaz ve ses bombalarının kullanıldığı müdahalelere sahne oldu. Fransa'da tansiyon her geçen dakika yükselirken, sokaklardaki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın canlı yayında aktardı.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 3

STRAZBURG'DA KÖPRÜLER KAPATILDI: JANDARMA İLK KEZ SOKAKTA
Strazburg sokaklarındaki son durumu canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Görmüş olduğunuz gibi Strazburg merkezinde gösteri ve yürüyüş devam ediyor. Binlerce kişinin katıldığını söyleyelim. Perşembe günü burada, hemen şu an bulunduğum noktada şiddet olayları yaşanmıştı ve bir otobüs dolusu gösterici de gözaltına alınmıştı." ifadelerini kullandı.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 4

Fransız güvenlik güçlerinin aldığı sert tedbirlere dikkat çeken Aydın, "Görmüş olduğunuz gibi kanallar üzerindeki köprülerde hem Cumhuriyet Muhafızları hem de jandarma bulunuyor. İlk olarak gözümüze çarpan yeni bir gelişme ise jandarmanın artık Fransa'da sokaklara inmesi. Birçok köprüde ve merkezde jandarma araçları bulunuyor. Şehir merkezindeki mağazaların, dükkânların bulunduğu tarihi ve turistik bölgeye girişler engelleniyor." sözleriyle güvenlik önlemlerinin ulaştığı boyutu aktardı.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 5

PARİS VE CORBEAU BÖLGESİNDE MÜDAHALE ALARMI
Fransa genelindeki diğer gösterilere de değinen muhabir Ömer Aydın, "Fransa'nın her tarafında gösteriler devam ediyor. Başkent Paris'te iki ayrı güzergâhta sendikaların düzenlediği yürüyüş sona erdi ve Nation Meydanı'nda şu an binlerce kişi bekletiliyor. Diğer taraftan Sarı Yeleklilerden özellikle Concorde Meydanı'na yürüme çağrısı vardı. Sarı Yelekliler, Concorde Meydanı'na çıkmaya çalışıyor. Concorde Meydanı'nın Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ile Fransa Meclisi'nin arasında bulunduğunu da belirtelim." dedi.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 6

Göstericilerin yürüyüş güzergâhını anlatan Aydın, "Göstericiler yaklaşık bir saattir yürüyorlar. Şehrin etrafından dolandılar deyim yerindeyse ve tekrar başladıkları noktaya, Pont du Corbeau bölgesine geri yürüyorlar. Aslında Fransa'daki olaylar da tam bu noktada başlıyor diyebiliriz. Çünkü yürüyüş sona erdikten sonra göstericilere dağılmaları yönünde uyarı yapılıyor. Dağılmadıkları takdirde ise bu noktada gaz ve çok ağır ses bombalarıyla müdahale başlıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 7

ESNAFTAN VİTRİNLERE DİKKAT ÇEKEN YAZILAR: "BİZE SALDIRMAYIN"
Esnafın olası yağma ve taşkınlıklara karşı aldığı önlemleri aktaran Ömer Aydın, "En çok korkulan konu ise etrafta görmüş olduğunuz mağazalara ve iş yerlerine saldırılar düzenlenmesi. Mağazaların vitrinlerinde ilginç davet ve destek yazıları da yer alıyor. 'Bize saldırmayın, yakıp yıkmayın. İçeri girip bir kahvemizi içebilirsiniz. Sizin taleplerinizi, gençler olarak taleplerinizi anlıyoruz, farkındayız.' şeklinde ifadelerin yer aldığına şahitlik ettik." şeklinde konuştu.

Fransa yine alev alev: Polis müdahalesi, gaz bombaları ve çatışma... A Haber sahada 8

Eylemlerin katılımcı sayılarına da değinen Aydın, "Bir önceki perşembe günü yapılan genel grev yürüyüşlerine sendikalar tarafından 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise bu rakamın 500 bin olarak güncellendiği yönünde bir açıklama yaptı." sözlerini kaydetti.

GÖZLER BAŞBAKANLIKTAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE
Hükümetin krizden çıkış arayışında olduğunu belirten A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Son bir not olarak pazartesi günü Başbakan bir açıklama yaptı. İşveren ve işçi sendikalarının temsilcileri Başbakanlıkta son gelişmeleri değerlendirecekler. Bir toplantı yapılacak diyelim ve sözü merkeze bırakalım." ifadeleriyle yayını noktaladı.

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