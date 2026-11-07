Göstericilerin yürüyüş güzergâhını anlatan Aydın, "Göstericiler yaklaşık bir saattir yürüyorlar. Şehrin etrafından dolandılar deyim yerindeyse ve tekrar başladıkları noktaya, Pont du Corbeau bölgesine geri yürüyorlar. Aslında Fransa'daki olaylar da tam bu noktada başlıyor diyebiliriz. Çünkü yürüyüş sona erdikten sonra göstericilere dağılmaları yönünde uyarı yapılıyor. Dağılmadıkları takdirde ise bu noktada gaz ve çok ağır ses bombalarıyla müdahale başlıyor." ifadelerini kullandı.

ESNAFTAN VİTRİNLERE DİKKAT ÇEKEN YAZILAR: "BİZE SALDIRMAYIN"

Esnafın olası yağma ve taşkınlıklara karşı aldığı önlemleri aktaran Ömer Aydın, "En çok korkulan konu ise etrafta görmüş olduğunuz mağazalara ve iş yerlerine saldırılar düzenlenmesi. Mağazaların vitrinlerinde ilginç davet ve destek yazıları da yer alıyor. 'Bize saldırmayın, yakıp yıkmayın. İçeri girip bir kahvemizi içebilirsiniz. Sizin taleplerinizi, gençler olarak taleplerinizi anlıyoruz, farkındayız.' şeklinde ifadelerin yer aldığına şahitlik ettik." şeklinde konuştu.