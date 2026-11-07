(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırganın ise kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.

İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

Bu kapsamda saldırıya ilişkin ilk görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.