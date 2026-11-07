Polonya'da silahlı saldırı dehşeti: Ölü ve yaralılar var! İlk görüntüler A Haber'de
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Yargı krizi sonrası Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, kaçmaya çalışan saldırganın yakalandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin ilk görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.
Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırganın ise kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.
İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Bu kapsamda saldırıya ilişkin ilk görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.