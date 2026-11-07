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Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bahar Erdeniz'in yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli yıldız Engin Verel ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Fransa'ya yerleşen Erdeniz'in son hali, görenleri şaşırttı.

Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı! 1

Bir dönemin güzellik yarışmasına damga vuran, Yeşilçam'da başrol oyuncularının arasına adını yazdıran Bahar Erdeniz, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuyla yaptığı evlilik sonrası kariyerini geride bırakıp Fransa'ya yerleşen ünlü ismin son görüntüsü merak uyandırdı. İşte bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bahar Erdeniz'in hayat hikâyesi...

Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı! 2

MANKENLER KRALİÇESİ SEÇİLEREK ŞÖHRET KAPILARINI ARALADI

Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gören Bahar Erdeniz, henüz 16 yaşındayken mühendis Yalçın Erdeniz ile evlenerek İsveç'e taşındı. Burada bir yıl psikoloji eğitimi alan Erdeniz, Türkiye'ye döndükten sonra mankenlik yarışmasına katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda düzenlenen yarışmada Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Erdeniz, bu başarıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı! 3

Esmer güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erdeniz, podyumdan Yeşilçam'a geçiş yaptı. Dönemin yapımcılarının ilgisini çeken oyuncu, peş peşe rol aldığı yapımlarla sinema dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı! 4

FENERBAHÇELİ YILDIZLA EVLENDİ, FRANSA'YA YERLEŞTİ

Kariyerinin yükselişte olduğu dönemde Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Engin Verel ile evlenen Bahar Erdeniz, bu kararla birlikte oyunculuğa ara verdi. Çiftin evliliği o dönem basının da yakın takibindeydi.

Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı! 5

Evliliğin ardından Fransa'ya yerleşen Erdeniz, sanat dünyasından uzaklaşarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Bahar Erdeniz ve Engin Verel'in oğulları Can Verel ise annesinin izinden giderek oyunculuğu seçti ve televizyon dünyasında kendine yer edindi.

Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı! 6

SON HALİYLE GÜNDEMDE

Uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam süren Bahar Erdeniz, sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. Erdeniz'in yıllar içindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin güzelliğine dikkat çekerek "Yıllar ona hiç dokunmamış!" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı! 7

CAN VEREL'İN FUTBOL GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahar Erdeniz ve Engin Verel'in oğulları Can Verel de oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiriyor. Ancak Can Verel'in sanat dünyasına yönelmeden önceki hayatında futbol önemli bir yer tutuyordu. Yıllar önce Günaydın'a verdiği röportajda çocukluğundan ve kariyer yolculuğundan bahseden Verel, 12 yaşında Fenerbahçe altyapısına girdiğini ve 18 yaşına kadar futbol oynadığını anlatmıştı.

Futbolu bırakma sürecinin dizinden geçirdiği ağır ameliyatla başladığını belirten Verel, ön çapraz bağının kopması nedeniyle uzun bir tedavi dönemi geçirdiğini söylemişti. Üniversite tercihi sırasında görsel sanatlara yöneldiğini ve tiyatro eğitimi almaya başladığını ifade eden oyuncu, böylece hayatındaki yeni rotayı çizdi.

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