Uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam süren Bahar Erdeniz, sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. Erdeniz'in yıllar içindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin güzelliğine dikkat çekerek "Yıllar ona hiç dokunmamış!" yorumlarında bulundu.

CAN VEREL'İN FUTBOL GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahar Erdeniz ve Engin Verel'in oğulları Can Verel de oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiriyor. Ancak Can Verel'in sanat dünyasına yönelmeden önceki hayatında futbol önemli bir yer tutuyordu. Yıllar önce Günaydın'a verdiği röportajda çocukluğundan ve kariyer yolculuğundan bahseden Verel, 12 yaşında Fenerbahçe altyapısına girdiğini ve 18 yaşına kadar futbol oynadığını anlatmıştı.

Futbolu bırakma sürecinin dizinden geçirdiği ağır ameliyatla başladığını belirten Verel, ön çapraz bağının kopması nedeniyle uzun bir tedavi dönemi geçirdiğini söylemişti. Üniversite tercihi sırasında görsel sanatlara yöneldiğini ve tiyatro eğitimi almaya başladığını ifade eden oyuncu, böylece hayatındaki yeni rotayı çizdi.