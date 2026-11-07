Fenerbahçeli yıldızla evlenmişti! Mankenler Kraliçesi Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı!
Bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bahar Erdeniz'in yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli yıldız Engin Verel ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Fransa'ya yerleşen Erdeniz'in son hali, görenleri şaşırttı.
Bir dönemin güzellik yarışmasına damga vuran, Yeşilçam'da başrol oyuncularının arasına adını yazdıran Bahar Erdeniz, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuyla yaptığı evlilik sonrası kariyerini geride bırakıp Fransa'ya yerleşen ünlü ismin son görüntüsü merak uyandırdı. İşte bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bahar Erdeniz'in hayat hikâyesi...
MANKENLER KRALİÇESİ SEÇİLEREK ŞÖHRET KAPILARINI ARALADI
Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gören Bahar Erdeniz, henüz 16 yaşındayken mühendis Yalçın Erdeniz ile evlenerek İsveç'e taşındı. Burada bir yıl psikoloji eğitimi alan Erdeniz, Türkiye'ye döndükten sonra mankenlik yarışmasına katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda düzenlenen yarışmada Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Erdeniz, bu başarıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Esmer güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erdeniz, podyumdan Yeşilçam'a geçiş yaptı. Dönemin yapımcılarının ilgisini çeken oyuncu, peş peşe rol aldığı yapımlarla sinema dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.
FENERBAHÇELİ YILDIZLA EVLENDİ, FRANSA'YA YERLEŞTİ
Kariyerinin yükselişte olduğu dönemde Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Engin Verel ile evlenen Bahar Erdeniz, bu kararla birlikte oyunculuğa ara verdi. Çiftin evliliği o dönem basının da yakın takibindeydi.
Evliliğin ardından Fransa'ya yerleşen Erdeniz, sanat dünyasından uzaklaşarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.
Bahar Erdeniz ve Engin Verel'in oğulları Can Verel ise annesinin izinden giderek oyunculuğu seçti ve televizyon dünyasında kendine yer edindi.