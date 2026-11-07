İstanbul’da kanlı gece! Erkek kuaförüne silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Maltepe'de motosikletle erkek kuaförünün önüne gelen 2 şüpheliden biri, iş yerine girerek tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçti.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde erkek kuaförüne düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu.
SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLE GELDİ
Dehşet olay, akşam saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi.
İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri kuaföre girdi. Yanındaki tabancayı çıkaran şüpheli, içeridekilere ateş açtı.
Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saldırıda 2 kişi yaralandı.
Şüpheli, saldırının ardından dışarıda motosikletle kendisini bekleyen suç ortağıyla birlikte olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kuaför salonunda inceleme yaparken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.