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İstanbul’da kanlı gece! Erkek kuaförüne silahlı saldırı: Yaralılar var

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Maltepe'de motosikletle erkek kuaförünün önüne gelen 2 şüpheliden biri, iş yerine girerek tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçti.

İstanbul’da kanlı gece! Erkek kuaförüne silahlı saldırı: Yaralılar var 1

İstanbul'un Maltepe ilçesinde erkek kuaförüne düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu.

MALTEPE'DE KUAFÖRE KURŞUN YAĞDIRDILAR!

SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLE GELDİ
Dehşet olay, akşam saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi.

İstanbul’da kanlı gece! Erkek kuaförüne silahlı saldırı: Yaralılar var 2

İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri kuaföre girdi. Yanındaki tabancayı çıkaran şüpheli, içeridekilere ateş açtı.

Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saldırıda 2 kişi yaralandı.

İstanbul’da kanlı gece! Erkek kuaförüne silahlı saldırı: Yaralılar var 3

Şüpheli, saldırının ardından dışarıda motosikletle kendisini bekleyen suç ortağıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da kanlı gece! Erkek kuaförüne silahlı saldırı: Yaralılar var 4

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da kanlı gece! Erkek kuaförüne silahlı saldırı: Yaralılar var 5

Polis ekipleri kuaför salonunda inceleme yaparken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

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