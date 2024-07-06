Teşekkürler Bizim Çocuklar! EURO 2024’e veda ettik | Türkiye Hollanda karşısında 2-1 mağlup oldu

VİNCENZO MONTELLA: TÜRK RUHUNU SAHAYA YANSITMAYA KARARLIYIZ!

Hollanda ile EURO 2024'te yarı finale çıkabilmek için mücadele verecek olan A Milli Futbol Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi konuşan Montella; "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz. Türk ruhunu sahaya yansıtmak için kararlıyız. Taraftarımızla beraber güçlüyüz. Burada bir maç oynuyoruz. Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun. Hep beraber bu maça hazırız." dedi.

Vincenzo Montella: "Biz hazırız. Herkes sakin olsun! Gönlümüz çok rahat, eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun yok ama futbolcularımız adaptasyon konusunda çok iyiler."

"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun."

"Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla."

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA

UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.