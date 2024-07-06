Teşekkürler Bizim Çocuklar! EURO 2024'e veda ettik | Türkiye Hollanda karşısında 2-1 mağlup oldu
EURO 2024 çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda bu akşam karşı karşıya geldi. Hollanda karşısında yarı final hedefleyen Türkiye mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci devre ise 2-1'lik Hollanda üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye böylece EURO 2024'e veda etti. İşte mücadelede yaşanalar...
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda karşılaşmasının ardından Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi.
Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Hollanda Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başladı.
EURO 2024'E VEDA ETTİK
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk sarı kartı 30. dakikada Hollanda'da Simons'a çıktı.
35. dakikada Arda'nın kullandığı korner sonrasında Türkiye Samet'in golüyle 1-0 öne geçti.
Hollanda, 70. dakikada De Vrij'ın golüyle skoru eşitledi.
Hollanda, 76. dakikada Gakpo'nun golüyle 2-1 öne geçti.
İŞTE O GOLLER
⚽GOOOLLL!! SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!! pic.twitter.com/ysTjDL5sqL— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!!
⚽GOOOLLL!! SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!! pic.twitter.com/ysTjDL5sqL— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
ARDA İLE HOLLANDA KALESİNİ SALLADIK!
ARDA GÜLER UZAKLARDAN HARİKA VURDU DİREK İZİN VERMEDİ!!🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/WFllibE97o— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
BU KEZ KENAN'LA GOLE YAKLAŞTIK
KENAN YILDIZ'LA İKİNCİ GOLE YAKLAŞTIK!!🇹🇷 pic.twitter.com/3DBZoitnj4— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
HOLLANDA, DE VRIJ İLE BERABERLİĞİ SAĞLADI
Hollanda, De Vrij ile beraberliği sağladı. pic.twitter.com/w7B8ZS7Js9— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
HOLLANDA, GAKPO'NUN GOLÜYLE MİLLİ TAKIMIMIZ KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ
Hollanda, Gakpo'nun golüyle Milli Takımımız karşısında öne geçti. pic.twitter.com/vz03yYRWoY— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Gakpo'nun topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Depay'ın sol taraftan ceza sahasına girip, kaleyi karşısına aldıktan sonra yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
21. dakikada A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta top savunmada Van Dijk'e çarparak kornere gitti.
35. dakikada A Milli Takım'ın sol taraftan kullandığı kornerde Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı sağ kanattan önünde bulan Arda Güler'in arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
İKİNCİ YARI
42' Bergwijn'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
45' İlk yarı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
45' Hollanda'da Weghorst, ikinci yarının başında Bergwijn'ın yerine oyuna dahil oldu.
55' SARI KART | Ake, Arda Güler'e yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
56' DİREK! Arda Güler'in kullandığı serbest vuruş direğe çarpıp dışarı gitti.
57' Depay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Mert Günok rahat bir şekilde kontrol etti.
64' SARI KART | Van Dijk, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
70' Weghorst'un şutunda Mert Günok topu kornere çeldi.
70' GOL! Depay'ın kestiği ortaya De Vrij boş pozisyonda kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.
74' Ake ve Reijnders'in yerine Van de Ven ve Veerman oyuna dahil oldu.
76' Gol! Sağ kanattan çevrilen topa Gakpo dokundu ve top ağlara gitti: 2-1.
77' Salih Özcan ve Kenan Yıldız'ın yerine Okay Yokuşlu ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.
81' Samet Akaydin ve Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik ve Cenk Tosun oyuna girdi.
84' Zeki Çelik'in ortasına Cenk Tosun kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.
85' Kerem Aktürkoğlu'nun kestiği topta Zeki Çelik'in şutu defanstan döndü. Dönen topta müsait pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu defanstan sekip kornere gitti.
89' Arda Güler'in ortasına Cenk Tosun kafayı vurdu top az farkla auta gitti.
89' Kaan Ayhan oyundan çıktı, Semih Kılıçsoy maça dahil oldu.
90' Gakpo'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu Mert Günok çıkardı.
90' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşa arka direkte Kerem Aktürkoğlu kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.
90+2' Abdülkerim'in ortasına Semih Kılıçsoy dokundu, kaleci Verbruggen topu güçlükle çıkardı.
Müsabaka Hollanda'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve Türkiye, EURO 2024'e veda etti.
MONTELLA'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.
Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.
VİNCENZO MONTELLA: TÜRK RUHUNU SAHAYA YANSITMAYA KARARLIYIZ!
Hollanda ile EURO 2024'te yarı finale çıkabilmek için mücadele verecek olan A Milli Futbol Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi konuşan Montella; "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz. Türk ruhunu sahaya yansıtmak için kararlıyız. Taraftarımızla beraber güçlüyüz. Burada bir maç oynuyoruz. Futbol maçının dışına çıkmamamız gerekiyor. Herkes sakin olsun. Hep beraber bu maça hazırız." dedi.
Vincenzo Montella: "Biz hazırız. Herkes sakin olsun! Gönlümüz çok rahat, eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun yok ama futbolcularımız adaptasyon konusunda çok iyiler."
"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun."
"Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla."
MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA
UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
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