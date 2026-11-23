Firari aslan için çember daralıyor! Dehşet anlarını anlattı: "Korkunç bir şeydi"
İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın ormanlık alandaki yeri tespit edildi. Görgü tanığı nokta işaretiyle o yeri gösterdi ve dehşet anlarını anlattı: "Başta köpek sandım, korkunç bir şeydi!"
Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, bölgede aslan gördüğünü bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülere yansıdığı belirlendi. Firari aslan için çember gün boyu yavaş yavaş daraldı.
70 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Bölgede başlatılan arama çalışmalarının jandarma, zabıta ve Milli Parklar ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 personelle devam ettiği öğrenildi. Ayrıca havadan gözlem ve kontrollerin Uskumruköy Buket Evleri girişi, Uskumruköy Beton Santrali, Gümüşdere Ayazma Çayırı, Belgrad Ormanı girişi ve Bahçeköy Su Deposu civarında 7 dron ile sürdürüldüğü belirtildi.
İlk incelemelerde hayvana rastlanamaması üzerine bölgede daha kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından termal kameralı ekipler bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanda sürdürülen çalışmalar sonucunda hayvanın bulunduğu yer tespit edildi. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekipler, aslanın zarar görmeden yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilerek, "Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." denildi.
*"ŞU ALANDA YATIYORDU"
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak ve Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, gece otomobiliyle aslan aramaya çıktığını söyleyen görgü tanığı Arda Koç, "Şu anda bulunduğumuz cadde üzerinden geçerken gece ağaçların arasındaki büyük karaltıyı gölgede tam göremedim. Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım. Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca ben bir şüphelendim. Jandarma ekiplerine gittim. Termal kamerayla başka yerleri arıyorlardı, buraya geldiler. Bu ormanlık alanda içeri girdik, aslan şu alanda yatıyordu. Hemen ardından yakalama çalışmalarını başlattılar. Çok şaşırtıcı, korkunç bir şeydi." dedi.