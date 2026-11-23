"HER AN HER YERDE ÇIKABİLİR"

Bölge sakinlerinden İbrahim Erçelik ise, "Bu sabah ben göreve geldiğim zaman öğrendim. Biz de tedirginiz. Site olarak biz konuya hassasiyet gösteriyoruz. Ben bugün aslana benzer bir şey gördüm. Çok uzak bir sitenin duvar dibinde. Resmini çektim, görevli arkadaşlara attım incelemeleri için. Ama emin olamadım. Sürekli etrafımızı incelemekle meşgulüz. Her an her yerde çıkabilir diye. Site sakinleri de soruyor. Kayıp aslan bulundu mu diye?" diye konuştu.