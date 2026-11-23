Hediye bisikletle ilk sürüşünde gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, esnafın hediye ettiği bisikletle ilk sürüşünü yapan 7 yaşındaki kız çocuğu, park hâlindeki bir otomobile sürtündü. Araçta küçük bir iz oluşması üzerine çocuğa tepki gösterilirken bisiklet defalarca yere vuruldu. Yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğulan küçük kızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından konuşan dede ve görgü tanığı esnaf, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Olay, Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki kız çocuğu, park halindeki otomobile sürttü. 7 YAŞINDAKİ KIZIN BİSİKLETİNİ YERDEN YERE VURDULAR! KAMERADA Araçta küçük bir iz oluşması üzerine araç sahibinin yakınları küçük çocuğa tepki göstererek, ailesini çağırmasını istedi. Araçtan inen bir kişi, küçük kızın bisikletine el koydu. Olayın büyümesi üzerine bu kişinin yakını olan kadın, bisikleti defalarca yere vurdu.

Çevredeki esnafın müdahale ettiği sırada korkan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın bisiklete olay günü ilk kez bindiği, bisikletin ise esnaf tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Küçük kızın dedesi Nazmi Sağlam, torununun olaydan sonra psikolojisinin etkilendiğini ve okula gitmek istemediğini belirterek, şikayetçi olacaklarını söyledi.

"BİSİKLETİ YERDEN YERE VURMUŞLAR, TORUNUMU HIRPALAMIŞLAR" Yaşananları İHA'ya anlatan çocuğun dedesi Nazmi Sağlam, torununun bisiklete ilk kez o gün bindiğini belirterek, "Mahallede gezerken bir arkadaşımızın arabasına çarpmış. Çok küçük bir çizik oluşmuş. Beni çağırdılar, ben de geldim. Geldiğimde bisikleti yerden yere vurmuşlar, torunumu hırpalamışlar. Benden 2 bin lira para istediler. Ben de arkadaşımıza, 'Ne gerekiyorsa yapalım. Benim kaportacım var, oraya gidelim. Arabanın neyi gerekiyorsa yaptırayım' dedim. Bir çizik varmış, onu da giderelim, yaptıralım' dedim. O ise benden 2 bin lira para istedi. Torunumun bisikletini de yerden yere vuruyor, bahçeye atıyor. Torunumu korkuttular. Eve geldiğinde hüngür hüngür ağlıyordu. En ufak bir çizik olduğu için çocuğumu da hırpalamışlar. Şikayetçi olacağım. Torunumun psikolojisi hala bozuk. Bu sabah da okula gitmedi. 'Torunum mu önemli, senin araban mı önemli?' dedim. Demek ki onun arabası torunumdan daha önemli" dedi.

"ÇOCUĞA BAĞIRARAK HAKARET ETTİ, BİSİKLETİNİ YERDEN YERE VURDU" Olayı görünce müdahale ettiğini söyleyen esnaf Cengiz Nayiboğlu, "Burada bir vatandaş aracını park etmiş, alışverişe gelmiş. Aracın içinde oğlu vardı. Mahallemizin çocuklarından biri bisikletini durduramayınca arabaya çarptı. Ardından araçtaki vatandaşın oğlu aşağı indi. Çocuğa bağırarak hakaret etti. 'Anneni babanı getir, getirmezsen bisikleti vermem' dedi. El kadar çocuk. Biz olayı görünce müdahalede bulunduk ancak agresif hareketler sergiledi. Dengesiz biri olduğunu düşündük ve mecburen geri çekildik. Sonra çocukların babaannesi geldi. Çocuğun babaannesine de hakaret etti. Kadıncağız buradan ayrıldı. Ardından adamın anne ve babası marketten geldi, durumu gördü. Arabada hiçbir hasar yok desem yeridir. Gazlı bezle silsen çıkacak kadar küçük bir iz vardı. Buna rağmen ortalığı ayağa kaldırdı. Akabinde annesi çocuğun bisikletini kaldırıp defalarca yere vurdu" diye konuştu

"EL KADAR ÇOCUĞU BURADA AĞLATA AĞLATA GÖNDERDİLER" Kız çocuğunun bisikletine el konulduktan sonra ağladığını aktaran Nayiboğlu, şöyle devam etti: "Bu durum bizim zorumuza gitti. İnsan olan herkes zaten bu duruma müdahale ederdi. Onlar polisi çağırdı. Polis, 'Anlaşma yoluna gidin' dedi. Çocukların dedesi Nazmi arkadaşım, 'Ben masrafınızı karşılayayım. Hatta burada tanınmış bir kaportacı var. Sizi oraya götüreyim, aracı yaptırayım' dedi. Ancak şahıs, 'Hayır, 2 bin lira vereceksin' diyerek kabul etmedi. Çocuğa hakaretler savurdu, bağırdı, çağırdı, ağlattı. Kadın, 'Bu çocuk burada bisiklete binemez. Bisiklete binme yaşı yok' diyor. 5-6 yaşındaki bir çocuk bisiklete binmek için senden mi izin alacak? Sadece küçük, ufak bir sürtme var. Kesinlikle büyütülecek, rapor tutulacak bir durum değil. Eline bir gazlı bez alsan, hafif pasta cila yapmana bile gerek kalmadan silsen çıkar. Tahminimce bisikletin direksiyonundaki plastiğin izi, araba beyaz olduğu için orada kalmış. Silince zaten çıkar. Demek ki öyle insanlar var ki paraları çok değerli. El kadar çocuğu burada ağlata ağlata gönderdiler. Önce kendi malına baktı. Acaba çocukta bir çizik, kırık ya da hasar var mı diye sormadı. Adam kendi malının derdine düştü."