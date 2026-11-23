Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken ifade! Para dolu zarfın sırrı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesi ortaya çıktı. Yalçın'ın para dolu zarfın teslim edilmesi, ev araması ve kamera tutanağının hazırlanmasına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesinde, para dolu zarfın teslim edilmesi ve kayıp dosyasındaki tutanaklara ilişkin dikkat çeken beyanlar yer aldı.

PARA DOLU ZARFIN TESLİM EDİLMESİNİ ANLATTI

Tutuklu polis memuru Hakan Yalçın, ifadesinde Pertek ilçesindeki bir cinayet olayı nedeniyle ekip olarak Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiklerini belirterek şunları söyledi: "Pertek ilçesinde bir cinayet olayı vardı, ekip olarak Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittik. Müdürlüğün bahçesindeyken Ertuğrul Müdür, ekip şefi Erdoğan Öztürk'ü çağırdı. Ona normal bir mektup zarfı uzattı, zarfı Engin Yücer'e verin dedi. Bunun üzerine Erdoğan Öztürk ile ben binip otosuna bindik. Aracı ben kullanıyordum. Pertek feribotu ile karşıya geçtik."

Zarfın Elazığ'da teslim edildiğini anlatan Yalçın, ifadesini şöyle sürdürdü: "Elazığ ilinde Çağdaş minibüs duraklarının olduğu yerde zarfı Erdoğan Öztürk, Engin Yücer'e teslim etti. Olay bu şekilde oldu. Neticede Asayiş Şube Müdürümüz Ertuğrul Arslan verdi ve il emniyet müdürünün ismini söyledi. Bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu. Ben Engin Yücer ile kesinlikle muhatap olmadım. Erdoğan Öztürk zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum."

EV ARAMASINDAKİ ÜÇ AMİR İMZASI SORULDU

Sabah'ta yer alan habere göre Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından gerçekleştirilen ev aramasına ilişkin de konuşan Yalçın, arama tutanağında üç amirin imzasının bulunmasına yönelik soruyu yanıtladı. Yalçın, ifadesinde şunları kaydetti: "Gülistan Doku isimli şahsın evde olmadığını tespit ettik. Arama yaptığımız ikamet sahibi polis olan Engin Yücel'di. Tutanakta neden üç amirin imzası olduğunu bilmiyorum. Genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir."