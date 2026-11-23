Nvidia'yı sarsan casusluk iddiası: Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bir yılı aşkın teması ortaya çıktı

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Nvidia'yı sarsan casusluk iddialarıyla ilgili yeni bir ayrıntıyı gündeme taşıdı. Gazetenin istihbarat raporlarına dair bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre şirketin eski CEO'su Jensen Huang ile ilişki yaşadığı belirtilen Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığından bir yetkiliyle bir yılı aşkın süre iletişim halinde kaldığı öne sürüldü.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang ile ilişki yaşadığı belirtilen Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla temaslarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstihbarat raporlarındaki görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde Alice Huang'ın Çin'in en üst düzey istihbarat kurumundan bir yetkiliyle uzun süre iletişim halinde olduğu ileri sürüldü.

ÇİN İSTİHBARATIYLA BİR YILI AŞKIN TEMAS İDDİASI NYT'nin haberinde Alice Huang'ın 2025 yılının bahar aylarından 2026 sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığından bir yetkiliyle iletişimini sürdürdüğü belirtildi. Söz konusu temasların Alice Huang'ın Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang ile ilişki yaşadığı dönemde gerçekleştiği öne sürüldü. ABD makamlarının ise Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşmadığı aktarıldı.

MİLYARLARCA DOLARLIK ÇİP SATIŞI MERCEK ALTINDA Alice Huang'ın geçmişte yöneticiliğini yaptığı Singapur merkezli Megaspeed International şirketi de soruşturmanın odağında yer aldı. Nvidia'nın önemli müşterilerinden biri olan Megaspeed International, bir dönem milyarlarca dolarlık Nvidia çipi satın aldı. ABD makamları, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e kaçak yollarla gönderildiği şüphesiyle 2024 yılından bu yana şirket hakkında soruşturma yürütüyor.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI İSTİFAYA UZANDI Jensen Huang ile Alice Huang arasında ilişki yaşandığına dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından Nvidia yönetim kurulu bağımsız bir soruşturma başlattı. Jensen Huang, 8 Kasım'da Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek özür diledi. Huang, 12 Kasım'da CEO'luk görevinden istifa ederek şirketin yönetim kurulundan da ayrıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Nvidia hisselerinde sert düşüş kaydedildi.