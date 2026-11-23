Gram altında tersine rüzgar! 9 günlük düşüş serisi sona erdi: Ünlü ekonomistten 2027 senaryosu
Altın fiyatları, geçen hafta 14 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Dokuz işlem gününe ulaşan düşüş serisini sonlandıran ons altın, yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 3 bin 600 dolar seviyesini aştı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yakından takip edilirken, Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak da A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Doç. Dr. Okşak, merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çekerek 2027 yılına dair beklentilerini paylaştı.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan sert satışların ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi gününe yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, güçlenen dolar ve yapay zeka odaklı hisse senetlerindeki satışların oluşturduğu likidite baskısı nedeniyle geçen hafta 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın, yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarının bir bölümünü telafi etti.
Ons altın, sabah saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 3 bin 600 doların üzerine çıktı. Böylece dokuz işlem gününe ulaşan düşüş serisi sona erdi. Ons altındaki hareketlilik yurt içi piyasalara da yansırken gram altın 6 bin TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı.
Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi yakından takip ediliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in agresif parasal sıkılaşmanın ekonomiyi riske atabileceği yönündeki uyarısı da gündeme gelirken yatırımcıların odağında altının yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği sorusu bulunuyor.
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Altın fiyatlarında yaklaşık bir haftadır yaşanan sert düşüşün nedenlerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Doların güç kazandığı, Amerika'da faizlerin yüksek kaldığı ve Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin çok yükselmesi haberlerinin gelmesiyle beraber altında çok negatif bir seyir ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı.
Ons bazında 3 bin 500 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken Okşak, "Bu önemli eşik aşağı doğru kırılırsa çok başka şeyler konuşulabileceğini ama kırmayacağını düşündüğümü ifade etmiştim. 3 bin 500'ün üzerinde kalmayı sürdürdü. 3 bin 600 ve 3 bin 700 dolar seviyelerinin birinci ve ikinci hedef olarak çok hızlı bir şekilde gündeme gelebileceğini ifade etmiştim. Nitekim sabah saatleri itibarıyla 3 bin 600'ün üzerine gelen bir altın görüyoruz. Dolayısıyla buradaki negatif fiyatlar aslında satın alındı" değerlendirmesinde bulundu.