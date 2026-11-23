FAİZ VE TAHVİL BASKISI ALTINI NASIL ETKİLEDİ? Piyasadaki gelişmeleri kısa ve uzun vadeli olarak ayrı değerlendirdiklerini belirten Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Altın, faiz getirisi olan bir enstrüman değil. Dolayısıyla faiz getirili enstrümanların getirileri arttıkça, örneğin tahvillerin faizi yükseldikçe altında tablo negatife dönüyor. Bu tarz haberler geldiğinde de bundan ister istemez negatif etkileniyor. Yaklaşık bir hafta süren, çok da radikal bir şekilde sert bir düşüş yaşadığımız altında olanlar buydu" şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKALARINDAN 675 TONLUK ALTIN ALIMI Altın piyasasının uzun vadeli görünümüne de değinen Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2026'nın üçüncü çeyreğinde merkez bankaları sadece tek çeyrekte 321 tonluk altın aldı. Dolayısıyla dokuz ayın toplamında bu yıl merkez bankaları 675 ton altın aldı" ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarının alımlarının uzun vadeli fiyat beklentileri açısından önem taşıdığını vurgulayan Okşak, "Buradan tabloya baktığımızda uzun vadede beklentinin yatırımcı gibi olmadığını, altında fiyatlamanın elbette ki yukarı yönlü seyredeceğini işaret eden detaylardı bunlar bize" değerlendirmesini yaptı. ALTINDA DÜŞÜŞ SONRASI ALIŞ KUYRUĞU! FARUK ERDEM'DEN YATIRIMCIYA 2027 MESAJI

ALTINDA YENİDEN DÜŞÜŞ OLUR MU? 3 BİN 500 DOLAR UYARISI Altın fiyatlarının yeniden gerileyip gerilemeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Buradan tekrar geri döner mi? Dönebilir de, bakacağız. Satış tablosu ortaya çıkarsa aşağı yönlü tekrar bir eğilim olabilir ama 3 bin 500 bizim için önemli bir eşikti. Yani beton diyebileceğimiz, tabiri caizse çok sert bir destek noktasıydı ons bazında. Buradan yukarı yönlü bir hareket seyretmiş olması tekrar bunun geri gelmeyeceği anlamına gelmez ama aşağı yönlü tekrar seyretmesi için daha negatif haberlerin ortaya çıkması lazım. Şu an için böyle bir tablo yok" dedi.

2027'DE GRAM ALTIN NE OLACAK? UZMANDAN SERT YÜKSELİŞ UYARISI Gram altında geçmiş dönemlerde görülen sert yükselişlerin kısa vadede tekrarlanmasını beklemediğini belirten Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Geçtiğimiz yıla ilişkin o dönem yaşanan çok yüksek ivmeli yükseliş trendini bekleyen kesimler var. Bu yıl böyle bir tablonun ortaya çıkması çok mümkün değil. 2027 yılı içerisinde de altında biz önemli pozitif seyirler göreceğiz ama öyle çok radikal yükselişler, bir anda 10 binlerin, 12 binlerin konuşulduğu tabloların ortaya çıkması kısa vadede çok da mümkün gözükmüyor açıkçası ama seyir olumlu" ifadelerini kullandı.